郝龍斌投票喊「從從容容迎接勝利」　爆昨晚盧秀燕傳簡訊加油打氣

▲國民黨主席選舉郝龍斌投票 。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉今（18日）在全國383個投票所進行投票，候選人前台北市長郝龍斌上午前往芝山巖投票，郝龍斌表示，今天是從從容容準備迎接勝利，並透露昨晚台中市長盧秀燕有傳簡訊給他，幫他加油打氣；至於昨晚有份民調顯示，候選人鄭麗文取得32.4％支持度，郝龍斌則為21.6％，郝龍斌直言，「那是一個假民調，用來干擾選舉、干擾黨員的，這種招式不可取」。

郝龍斌今早身穿白西裝、深色西褲現身芝山巖投票所，投完票接受媒體訪問時他表示，他昨晚睡得很好，辛苦了一個月，昨天等於把所有的選舉活動辦完回家，吃完晚餐跟家人聊天，就睡覺了

媒體問到，今天是從從容容還是匆匆忙忙？郝龍斌笑回，「你看我是什麼呢？我當然是從從容容，準備迎接勝利」。至於投票是否有帶幸運小物？郝龍斌說，「我自己就是幸運大物，我就是獅王」。

針對昨晚有份聲稱藍營內參民調曝光，鄭麗文取得32.4％支持度，郝龍斌則為21.6％，郝龍斌直言，那是一個假民調，用來干擾選舉，干擾黨員的，這種招式不可取，尤其這個民調也沒有委託人，也沒有委託機構，黨中央第一時間就用新聞稿來否認。他相信最準的民調，就是今天黨員投票的結果，「我對今天的黨員投票有信心」。

昨晚是否有特別與誰通電話？郝龍斌說，他昨天跟很多人通電話，很多人給他具體的一些鼓勵，甚至積極幫他拉票，他跟盧秀燕也有互傳簡訊，她一直給他加油打氣。



