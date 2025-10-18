　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌投票喊「從從容容迎接勝利」　爆昨晚盧秀燕傳簡訊加油打氣

▲▼ 國民黨主席選舉郝龍斌投票 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨主席選舉郝龍斌投票 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉今（18日）在全國383個投票所進行投票，候選人前台北市長郝龍斌上午前往芝山巖投票，郝龍斌表示，今天是從從容容準備迎接勝利，並透露昨晚台中市長盧秀燕有傳簡訊給他，幫他加油打氣；至於昨晚有份民調顯示，候選人鄭麗文取得32.4％支持度，郝龍斌則為21.6％，郝龍斌直言，「那是一個假民調，用來干擾選舉、干擾黨員的，這種招式不可取」。

郝龍斌今早身穿白西裝、深色西褲現身芝山巖投票所，投完票接受媒體訪問時他表示，他昨晚睡得很好，辛苦了一個月，昨天等於把所有的選舉活動辦完回家，吃完晚餐跟家人聊天，就睡覺了

媒體問到，今天是從從容容還是匆匆忙忙？郝龍斌笑回，「你看我是什麼呢？我當然是從從容容，準備迎接勝利」。至於投票是否有帶幸運小物？郝龍斌說，「我自己就是幸運大物，我就是獅王」。

針對昨晚有份聲稱藍營內參民調曝光，鄭麗文取得32.4％支持度，郝龍斌則為21.6％，郝龍斌直言，那是一個假民調，用來干擾選舉，干擾黨員的，這種招式不可取，尤其這個民調也沒有委託人，也沒有委託機構，黨中央第一時間就用新聞稿來否認。他相信最準的民調，就是今天黨員投票的結果，「我對今天的黨員投票有信心」。

昨晚是否有特別與誰通電話？郝龍斌說，他昨天跟很多人通電話，很多人給他具體的一些鼓勵，甚至積極幫他拉票，他跟盧秀燕也有互傳簡訊，她一直給他加油打氣。

▲▼ 國民黨主席選舉郝龍斌投票 。（圖／記者呂佳賢攝）
 

10/17 全台詐欺最新數據

540 2 4069 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中共官媒點名5家台灣企業　為「心戰大隊」提供支援
快訊／扯！大谷翔平「第三轟」　6局飆10K退場
鄭家純夢幻婚禮後生子先留台灣　婚前協議曝光
6分鐘震2次　氣象署：3天內恐出現規模5餘震
大谷翔平開外掛！投手雙響史上第一人　超越貝比魯斯紀錄
地牛翻身「北部人超有感」！大票急求1地平安：花蓮還好嗎
日本直擊／鄭家純Akira輕井澤舉行婚禮　親友120人見證
快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗
快訊／又震！10:10規模4.1地震　最大震度2級
快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

郝龍斌投票喊「從從容容迎接勝利」　爆昨晚盧秀燕傳簡訊加油打氣

郝龍斌從從容容盧秀燕黨主席

