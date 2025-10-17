　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市18萬盞路燈僅3%有智慧功能　議員批與「智慧」城市脫節

▲▼北市智慧路燈。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市智慧路燈。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員王欣儀指出，台北市高喊打造「智慧城市」多年，但市府推動「智慧路燈」進展牛步、功能不足，路燈管理長期仰賴「市民或里長通報」，導致出現多處路燈故障數週、甚至數月無人聞問的荒謬情況，要求市府正視問題，提出具體改善方案。對此，公園處回應，將研議先更換燈具，盼降低故障率。

王欣儀表示，智慧路燈原為府級計畫，預期應具備「人車流偵測」、「智能燈控」功能，但目前全市18萬盞路燈中，僅約5000盞具智慧功能、佔比僅3%，僅能遠端開關與調光，智慧化成效明顯不足。

王欣儀說，公燈處坦言因採公用網路傳輸，會有訊號不穩問題，導致無法即時回報故障訊息，因此未再擴大推動。另外，目前全市僅24名維護管理員，平均一人要負責7500盞路燈，巡查幾乎呈現真空狀態，導致「燈壞數週都沒人知道」的荒謬現象。

王欣儀指出，根據統計，北市今年截至9月30日，路燈「超過7天才修好」的案件佔比高達46%；相較111年的5%、112年的1%、113年的6%都明顯暴增。王痛批，這已是管理失能、制度失靈的鐵證。

王欣儀要求，工務局與公燈處應立即檢討，針對「超過 7 天才修好」的案件，一個月內提出原因分析與改善方案，並正視人力不足問題，及研議導入AI智慧監測系統，並明確化智慧系統建置項目與效益目標。

對此，公園處回應，目前全市設有智慧路燈5059盞。主要功能為遠端監控、路燈不亮自動回報。後續將以高架道路、河濱公園、山區道路等巡查不易地點為優先設置考量。預計設置1萬盞，後續若技術提升價格降低及通訊品質提升，考量維護成本，再研議增加設置智慧路燈。

針對議員質疑路燈「超過7天才修好」案件與總故障案件佔比，公園處說明，114年1至9月超過7日修復案件為6.95%。明年起將全面更新燈具設備，更新後燈具品質提升將降低故障率有利降低修復日數。

公園處說，因應路燈工程隊人力不足，持續委託就業服務處招考；為降低員工工作負擔，維持路燈正常維護，公園處也將評估委由維護廠商擴大處理。

10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

