50歲後「1部位骨折」死亡率達2成！　醫警告：勿輕忽骨質疏鬆

文／CTWANT

台灣人口老化快速，將邁入超高齡社會，而骨質疏鬆已成為銀髮族的隱形危機，可能只是輕輕一跌就骨折，甚至影響生活自理能力。對此，醫師示警，50歲以上民眾若髖骨骨折，1年內死亡率高達近20%，更有3成患者面臨永久性失能，8成將難以獨立生活。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長、高醫大附醫骨科部教授陳崇桓表示，骨質疏鬆症可造成多部位骨折，並以脊椎體骨折、髖部骨折最為嚴重，而有研究顯示，髖骨骨折發生率約50%，髖骨骨折發生後，1年內死亡率近20%，3成患者將面臨永久性失能、8成無法獨立生活，且常導致長期臥床、失能，甚至會增加死亡風險。

陳崇桓分享，一名55歲的患者某次在家滑倒手腕骨折，原本以為只是跌傷，經醫師安排檢查後才發現已有骨質疏鬆症。陳崇桓示警，這類患者屬極高骨折風險，如果沒有及早介入，1年內可能還會再次骨折。

陳崇桓指出，骨鬆性骨折常見部位包含手腕、上臂、脊椎與髖部等等，年齡層則依序發生於50歲、60歲、70歲以上，值得注意的是，許多患者在首次骨折發生前並沒有明顯症狀，因此容易忽略骨骼健康的重要性。陳崇桓說，約從50歲開始，可能出現手腕或上臂等「警訊性骨折」，若可以在此階段提前治療，有望大幅降低未來脊椎、髖部骨折與失能風險。

成大醫學院家庭醫學科主任、成大老年學研究所教授吳至行則提醒，糖尿病與骨質疏鬆症的共病關係常會被忽視，許多患者雖然骨密度正常，但骨質微結構卻已受損、強度下降，建議糖友應將骨密度檢測納入常規追蹤，尤其是60歲以上或長期使用胰島素者，才能及早發現並治療。

