苗栗護童超人一度命危！搶救15天今出院：以後仍會挺身保護弱勢

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市10月2日發生驚悚的當街隨機殺人案，林姓男子挺身英勇保護女學童，自己身中2刀、一度命危，經過醫療團體細心照料半個月，今（17）天中午順利康復出院，苗栗縣政府、市公所和醫院為他舉辦慶祝會，頒發感謝狀和獎座，表彰他挺身而出的見義勇為。林男說，未來遇到類似狀況，一樣會挺身保護弱勢，因為自己也有2位女兒，若她們在外遇到危難，也期望別人能伸出援手。

▲苗栗護童超人林姓男子今中午康復出院，副縣長頒贈感謝狀，切蛋糕慶祝重生，醫院送籃球給熱愛運動的林先生。（圖／記者楊永盛攝，下同）

苗栗市邱姓男子疑精神狀況不穩，早在10年前在住家附近的超商內，隨機刺激民眾和店員，今年3月服刑期滿，但邱男10月2日在同一家超商外，隨機接連刺殺徐姓女學童、林姓男子和丁姓女學童，造成林、丁重傷；見義勇為護童的林姓男子（50歲）胸腹被刺殺2刀，失血超過4,000CC，一度宣告命危，經大千醫療團體緊急搶救，將他自鬼門關救了回來。

林男住院15天後，今天中午康復出院，院方特別為他切蛋糕慶祝重生，苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、苗栗地方檢察署書記官長李鈞暉、犯罪被害人保護協會苗栗分會主任委員陳有昆和立委邱鎮軍特助等人到場祝賀。邱副縣長頒發感謝狀和獎座，大千醫院總裁徐千剛送營養品和一顆籃球給熱愛運動的林先生，還表示自己也喜歡運動，相約有機會可以一起打籃球。

邱俐俐說，林先生不顧自身安危，奮力阻止嫌犯攻擊學童，展現了令人動容的見義勇為精神，此事件也提醒我們，社會安全必須不斷被強化，縣府已啟動檢討，後續將積極強化社會安全網。

個性低調的林先生說，自己在事發當下只是做了應該做的事，謝謝這陣子各界的關心與大眾的加油集氣，給予他很大的鼓勵，更感謝大千團隊專業的醫療照護；林妻感謝醫療團體將先生從鬼門關前救回來，避免家庭破碎。林先生說，自責此事讓家人擔心害怕，但以後若再遇到類似狀況，他會再次選擇保護孩子，因為自己也有2位女兒，若她們在外遇到危難，也期盼別人能伸出援手度過難關。

林妻曾說，丈夫有跟她說「很慶幸、不後悔擋了這2刀！」，不然這刀傷若是傷在孩子身上，後果無法想像，有可能會讓更多無辜的孩子受傷。她說，丈夫自認因為負傷跟邱嫌扭打的過程中引發的騷動，促使路過學童、民眾警覺疏散，讓不幸事件的傷害降到最低。