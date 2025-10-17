超噁男大生潛教室偷衣自嗨　狂噴黏液還「塗抹」4少女外套褲子

▲北市20歲男大生偷拿少女外套自慰「噴精毀衣」士院判拘役70天可易科罰金。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名20歲就讀大學的男大生，多次潛入校園教室，趁4名未成年女學生將外套、運動褲掛在椅背或放進置物櫃時，偷拿衣物套弄自慰並將精液塗抹其上，導致衣物全數報廢。士林地院認為，他明知對象為少年，仍反覆進入校園實施不法行為，依加重毀損罪共判拘役70日，得易科罰金7萬元。

判決指出，男大生明知女子衣物遭陌生男子精液污染，會造成強烈噁心與心理不適，仍於2024年5月19日起至2024年11月6日止，多次潛入某校教室，趁女學生不在時，偷拿外套、運動褲套弄自慰並塗抹精液。

全案共有4名被害人，其中1人遭到2次侵害，其餘3人各1次，共計5次犯行。4名被害人皆為12歲以上未滿18歲少年，事後全數將衣物丟棄，身心均受到驚嚇與困擾。

檢警調查發現，男大生大多在被害人上課離開教室或下課空檔時進入教室，拿走掛在椅背上的外套，或翻動置物櫃內的衣物套弄自慰，然後悄悄放回原處。

前三起事件中，被害人並非當場發現，而是衣物遺失數日後才在教室或置物櫃內尋回，一拿起來便發現外套與褲子上沾有白色不明液體，經鑑定確認為精液，少女們驚嚇又作嘔，全數決定將衣物丟棄。

4名被害少女陸續向派出所報案後，警方調閱校園監視畫面，鎖定男大生進入教室的時段，並將遭汙染的衣物送驗，鑑定結果與覃男相符，他也坦承犯行。

法院審理時，男大生全盤認罪。法官指出，被告在短時間內多次潛入校園教室，對少年實施不法行為，犯意明確、行為各別，且事後並未與被害人達成和解或補償，然實際犯行共有5次，但依「每名被害人為1罪」原則，合計4罪分論併罰。

法官也說明，依據刑法第354條，被告行為構成毀損他人物品罪。由於全案被害人均為12歲以上、未滿18歲之少年，因此依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，對成年人故意對少年犯毀損罪者，應加重其刑。

換言之，這不僅是單純的毀損行為，而是發生在校園環境中，對象又是未成年人，造成的心理衝擊與不安程度遠高於一般毀損案，因此依法加重處罰。士院故判處每罪拘役25日，合併應執行拘役70日，得以每日1000元易科罰金，共7萬元。

