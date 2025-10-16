　
社會 社會焦點 保障人權

「中壢怪人」到處嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉是血

▲▼「中壢怪人」到處嗆朋友名吃霸王餐　被本尊打到滿臉血坐路邊。（圖／翻攝自threads）

▲張男到處嗆朋友名吃霸王餐，結果在台南被本尊打到滿臉是血。（圖／翻攝自Threads）

記者柯沛辰／綜合報導

22歲張姓男子到處用王姓友人名義吃霸王餐，14日凌晨被25歲王男當街打得滿臉是血，遇到巡邏員警，揚言驗傷提告，不料人到醫院後又消失。由於傷害罪屬於告訴乃論，警方只能先依社維法裁罰2人。有不少受害業者指出，張男是有名的「中壢怪人」，不僅吃霸王餐、到酒吧搗亂，剪完頭髮也不付錢，根本是警局常客。

台南市警二分局海安派出所員警14日凌晨執行巡邏勤務，行經金華路3段時，發現張男身穿白色吊嘎、滿臉是血坐在路邊，當即上前關心。張男聲稱被朋友打傷，還開直播稱要到醫院驗傷提告，隨後坐上救護車離去。員警則將張指認的王男帶回派出所偵辦。

王男控訴，張男利用他的名義到處在外賒帳，導致他名聲受損，甚至被親友誤會，所以才跟對方相約在金華路三段一間酒吧旁的巷子談判，結果雙方一言不合，他一時氣不過才失控動手。

警方初步了解後，本要以傷害罪偵辦，怎料卻到醫院遍尋不著張男，打電話也未接聽，因此無法以刑事部分偵辦。不過，警方認定2人先前就有衝突，在外滋事行為已影響公共秩序，因此將以社維法第87條裁罰。

桃園中壢有居酒屋業者在網上發文提醒，張男到處吃霸王餐，還揚言要砸店，態度囂張，後來報警處理，警方也說「他是最近的常客...」

貼文一出，也釣出其他受害店家：「他上次找我剪頭髮，也是一句不想付錢，剪完就跑走了」、「這個上個月才在我們的酒吧亂，進店就說他是股東，結果連酒吧名字都不知道，還說要撂人砸店，中壢怪人一個」、「剛剛遇到他...他說準備去中壢分局拿刀去台南砍人」、「這位桃園網紅四處吃霸王餐，偷精品店衣服，還出來碰瓷訛人家錢」引發關注。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死
TWICE罕見大尺度！　子瑜深V爆乳登台

麵攤吃霸王餐！男誆「車廂拿錢包」落跑

麵攤吃霸王餐！男誆「車廂拿錢包」落跑

彰化市有男子到永安街一家麵攤吃飯，表示自己肚子很餓，點了一大堆東西吃完後，謊稱要去車廂拿錢包，竟趁機騎機車落跑，老闆發現被吃霸王餐氣炸喊「幾百塊而已不付錢」，怒到警局報案。警方經調閱監視器，立即鎖定犯嫌車輛，後續將通知到案。

情侶「只刷發票載具」爽吃霸王餐！她竟中獎了　網炸鍋

情侶「只刷發票載具」爽吃霸王餐！她竟中獎了　網炸鍋

2年狂吃12次霸王餐　無賴女正面曝光

2年狂吃12次霸王餐　無賴女正面曝光

2年吃12次霸王餐！這次狂點10道料理慘了

2年吃12次霸王餐！這次狂點10道料理慘了

平頭男狂點炒麵、潛艇堡不給錢　店家提告

平頭男狂點炒麵、潛艇堡不給錢　店家提告

