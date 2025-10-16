「中壢怪人」到處嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉是血

▲張男到處嗆朋友名吃霸王餐，結果在台南被本尊打到滿臉是血。（圖／翻攝自Threads）

記者柯沛辰／綜合報導

22歲張姓男子到處用王姓友人名義吃霸王餐，14日凌晨被25歲王男當街打得滿臉是血，遇到巡邏員警，揚言驗傷提告，不料人到醫院後又消失。由於傷害罪屬於告訴乃論，警方只能先依社維法裁罰2人。有不少受害業者指出，張男是有名的「中壢怪人」，不僅吃霸王餐、到酒吧搗亂，剪完頭髮也不付錢，根本是警局常客。

台南市警二分局海安派出所員警14日凌晨執行巡邏勤務，行經金華路3段時，發現張男身穿白色吊嘎、滿臉是血坐在路邊，當即上前關心。張男聲稱被朋友打傷，還開直播稱要到醫院驗傷提告，隨後坐上救護車離去。員警則將張指認的王男帶回派出所偵辦。

王男控訴，張男利用他的名義到處在外賒帳，導致他名聲受損，甚至被親友誤會，所以才跟對方相約在金華路三段一間酒吧旁的巷子談判，結果雙方一言不合，他一時氣不過才失控動手。

警方初步了解後，本要以傷害罪偵辦，怎料卻到醫院遍尋不著張男，打電話也未接聽，因此無法以刑事部分偵辦。不過，警方認定2人先前就有衝突，在外滋事行為已影響公共秩序，因此將以社維法第87條裁罰。

桃園中壢有居酒屋業者在網上發文提醒，張男到處吃霸王餐，還揚言要砸店，態度囂張，後來報警處理，警方也說「他是最近的常客...」

貼文一出，也釣出其他受害店家：「他上次找我剪頭髮，也是一句不想付錢，剪完就跑走了」、「這個上個月才在我們的酒吧亂，進店就說他是股東，結果連酒吧名字都不知道，還說要撂人砸店，中壢怪人一個」、「剛剛遇到他...他說準備去中壢分局拿刀去台南砍人」、「這位桃園網紅四處吃霸王餐，偷精品店衣服，還出來碰瓷訛人家錢」引發關注。