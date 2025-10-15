獨／整個高雄粉粉的！陳其邁迎接BLACKPINK「頭髮也變粉紅色」

▲陳其邁今日社群大頭貼突襲將髮色變粉紅色。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK即將2度在高雄世運主場館開唱，高雄除海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾迎接外，有眼尖網友發現，高雄市長陳其邁的threads、IG等社群帳號，也悄悄將髮色變成粉紅色，讓大票網友驚呼「莫名其邁！」

BLACKPINK即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引10萬歌迷到場朝聖，高雄愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站以及高雄大立百貨，每晚都將亮起粉紅燈光，為BLACKPINK應援。

先前有網友將高雄市長陳其邁的粉專大頭貼修改成粉紅色頭髮，呼應BLACKPINK主色調。沒想到陳其邁官方帳號得知後也從善如流，今日突襲把官方照片照片換上粉紅髮色，成為「粉紅邁」。

▲先前有網友將陳其邁髮色p成粉紅色，他今天熱情響應。（圖／翻攝自threads）



有眼尖網友發現後，興奮直呼：「啊啊啊有沒有發現邁邁的頭髮變成應援色了！」、「陳其邁把他的頭像也換成粉紅色，也太瘋」、「誰家的市長這麼瘋！」、「莫名其邁！！」、「期待本人真的染」、「超級配合的市長」。

BLACKPINK是2016年於韓國出道的四人女子團體，專輯推出後迅速在全球爆紅，多支單曲在社群突破上億次觀看，不乏有10億次、20億次的驚人紀錄。10月18、19日二度在高雄世運主場館開唱，門票早已銷售一空，本次周邊商品中更有龍虎塔等高雄地標，引發歌迷搶購熱潮。

▲高雄大立百貨也響應粉紅應援，每晚外牆點亮粉紅色。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲破天荒創舉！BLACKPINK抵台倒數 高雄6大地標點燈迎接（圖／Live Nation Taiwan提供）