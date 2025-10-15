　
生活

獨／整個高雄粉粉的！陳其邁迎接BLACKPINK「頭髮也變粉紅色」

▲▼陳其邁社群官方帳號髮色變粉紅色。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁今日社群大頭貼突襲將髮色變粉紅色。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK即將2度在高雄世運主場館開唱，高雄除海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾迎接外，有眼尖網友發現，高雄市長陳其邁的threads、IG等社群帳號，也悄悄將髮色變成粉紅色，讓大票網友驚呼「莫名其邁！」

BLACKPINK即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引10萬歌迷到場朝聖，高雄愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站以及高雄大立百貨，每晚都將亮起粉紅燈光，為BLACKPINK應援。

先前有網友將高雄市長陳其邁的粉專大頭貼修改成粉紅色頭髮，呼應BLACKPINK主色調。沒想到陳其邁官方帳號得知後也從善如流，今日突襲把官方照片照片換上粉紅髮色，成為「粉紅邁」。

▲▼陳其邁髮色變粉紅色。（圖／翻攝自threads）

▲先前有網友將陳其邁髮色p成粉紅色，他今天熱情響應。（圖／翻攝自threads）

有眼尖網友發現後，興奮直呼：「啊啊啊有沒有發現邁邁的頭髮變成應援色了！」、「陳其邁把他的頭像也換成粉紅色，也太瘋」、「誰家的市長這麼瘋！」、「莫名其邁！！」、「期待本人真的染」、「超級配合的市長」。

BLACKPINK是2016年於韓國出道的四人女子團體，專輯推出後迅速在全球爆紅，多支單曲在社群突破上億次觀看，不乏有10億次、20億次的驚人紀錄。10月18、19日二度在高雄世運主場館開唱，門票早已銷售一空，本次周邊商品中更有龍虎塔等高雄地標，引發歌迷搶購熱潮。

▲高雄大立百貨也響應粉紅應援，每晚外牆點亮粉紅色。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄大立百貨也響應粉紅應援，每晚外牆點亮粉紅色。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼破天荒創舉！BLACKPINK抵台倒數　高雄6大地標點燈迎接（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲破天荒創舉！BLACKPINK抵台倒數　高雄6大地標點燈迎接（圖／Live Nation Taiwan提供）

迎接BLACKPINK　陳其邁社群帳號「頭髮變粉紅色」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

國民黨立委柯志恩日前爆出高雄市小港區大坪頂山坡地保護區遭堆置大量廢瀝青與廢棄物，形成「柏油山」。高雄市長陳其邁則嚴厲譴責，批評是烏龍爆料，六都法規非常清楚，保護區可作為公用事業的土石堆放使用，並非盜採濫填情事。對此，國民黨立委羅智強國會辦公室主任陳冠安今（15日）反擊，高雄市長不保護高雄的環境，只想說謊牽拖其他縣市的規定，結果，一開口就在抹黑柯志恩。

BLACKPINK高台北快閃店內部照曝光

BLACKPINK高台北快閃店內部照曝光

BLACKPINK降臨高雄！6大地標全亮粉紅燈

BLACKPINK降臨高雄！6大地標全亮粉紅燈

破天荒創舉！BLACKPINK下週要來了　高雄6大地標點燈迎接

破天荒創舉！BLACKPINK下週要來了　高雄6大地標點燈迎接

果嶺自然公園國慶日開放　陳其邁頂巨壓：值得了

果嶺自然公園國慶日開放　陳其邁頂巨壓：值得了

BLACKPINK陳其邁

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

