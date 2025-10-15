尺度大解禁！ChatGPT將開放生成「色情內容」　奧特曼揭原因

▲ChatGPT將開放成年使用者生成色情內容。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

OpenAI於14日宣布，將於12月推出最新版本的ChatGPT，允許「已驗證身分的成年使用者」生成色情內容，同時允許客製化AI助理的性格特徵。

《衛報》報導，OpenAI把這項新政策形容為「把成年使用者當作成年人對待」，屆時推出的新版本不僅能讓使用者調整AI回應風格，包括更人性化的對話、大量使用表情符號、朋友般的互動模式，最關鍵的則是12月推出更全面的年齡限制，透過年齡驗證機制，開放成人生成色情內容。

OpenAI仍在研發以行為為基礎的年齡預測技術，能夠根據使用者與ChatGPT互動的方式，估算此人是否成年。該公司尚未詳細說明年齡驗證的方法，或者成人內容的額外保護措施，但今年9月已為18歲以下使用者推出專屬版本，會自動導向適齡內容，並阻擋色情圖像或內容。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群平台X上表示，過去為了解決心理健康疑慮而設置的嚴格防護措施，反而讓許多沒有此類問題的使用者覺得ChatGPT「變得不太好用或不太有趣」，不過最新安全工具讓公司得以在解決嚴重的心理健康問題的同時，放寬生成內容限制。