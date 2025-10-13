　
水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

▲▼農業部警示，人畜傳染病「類鼻疽」可能在水災後發生，病毒常存活於積水與泥沙中。（圖／農業部）

▲農業部警示，人畜傳染病「類鼻疽」可能在水災後發生，病毒常存活於積水與泥沙中。（圖／農業部）

記者林育綾／台北報導

台灣今年多次水災豪雨，農業部今（13日）警示，水災後偶有人群感染「類鼻疽」並不幸死亡之案例，此為人畜共通傳染病，類鼻疽桿菌可在土壤中存活達30個月，在水中更可存活長達16年，提醒牧場經營者災後首要任務應加強環境清潔、動物健康監測，如立即清除積水與泥沙，避免動物長時間接觸受污染泥水，並確保提供乾淨飲水。

農業部說明，類鼻疽（Melioidosis）是一種由類鼻疽桿菌（Burkholderia pseudomallei）引起的人畜共通傳染病，隨著極端氣候頻繁發生，台灣在水災過後也偶有人群感染類鼻疽並不幸死亡之案例。

農業部獸醫研究所指出，「類鼻疽桿菌」適於高溫、潮濕且酸鹼值偏中性環境，可在土壤中存活達30個月，在水中更可存活長達16年，常於水災或施工後隨環境擴散。人與動物感染多由皮膚接觸含該菌之泥水、吸入含菌塵埃或飲用受污染水源所致，潛伏期可短至2天，長則數年。

▲▼農業部警示，人畜傳染病「類鼻疽」可能在水災後發生，病毒常存活於積水與泥沙中。（圖／農業部）

▲農業部警示，人畜傳染病「類鼻疽」可能在水災後發生，病毒常存活於積水與泥沙中。（圖／農業部）

動物常於死亡剖檢時，才被發現肺、肝、脾膿瘍等典型病灶，其中山羊、鹿、駱駝及豬感受性較高，台灣2006年曾通報山羊群體感染事件。人類臨床表現差異大，從無症狀、皮膚膿瘍，到肺炎皆可能，嚴重時恐導致敗血症與多器官膿瘍。

今年截至8月底，國內已累計60例本土病例，其中10例死亡，但由於目前尚無有效疫苗預防類鼻疽，牧場防治應以環境整治、動物健康監測為主，人類感染可透過適當抗生素治療，但動物感染多建議淘汰，以避免病原持續存在。

獸醫所提醒，類鼻疽雖屬台灣偶發性人畜共通傳染病，但因病原能在環境中長期存活且不易辨識，災後具有爆發潛力。畜主或獸醫師處理疑似感染動物檢體時，必須依國際規範操作，以維護人員與環境安全。政府與民眾皆應提高警覺，加強防疫與監測，確保人畜健康。

