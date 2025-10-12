大阪世博「淨賺57億」逆風翻盤！場館閉幕再利用　未來去處曝光

▲日本關西大阪世博將於13日閉幕。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

大阪關西世博即將在13日正式閉幕，主辦方公布最新統計數據，截至11日為止總入場人數已突破2500萬人次，而吉祥物「脈脈」等周邊商品也熱賣800億日圓（約163億台幣），本屆世博利潤有望達280億日圓（約57億台幣）。此外，熱門場館與園區內裝置在閉幕後的去處，也引起網友關注。

大阪世博閉幕後，多數展館將迎來新去處。主辦單位日本博覽會協會事務總長石毛博行透露，全場共84間展館中約有2成將移至其他地點重新展出或再利用。其中，最受歡迎、被譽為「一位難求」的荷蘭館，將由保聖那（Pasona）集團接手，與展示以誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製成心臟模型的保聖那館一同搬到會場對面的兵庫縣淡路島。

此外，烏茲別克館預計拆解後運回母國重建，「生命遊樂場」水母館將移往廣島縣福山市改為公共設施使用。

同時，耗資約2億日圓（約新台幣4100萬元）打造的公廁也不會浪費，將搬遷至大阪府河內長野市植物園再利用。至於象徵性極高的木造大屋頂，拆除後的木材將送往石川縣地震災區，作為公營住宅的建材，讓世博的精神以另一種形式延續下去。

這場為期半年的國際博覽會，開幕初期曾面臨冷清局面，單日入場人數甚至一度跌破5萬人次，讓外界質疑活動效益，飽受爭議。然而隨著口碑發酵及宣傳加強，參觀熱潮在會期後半段明顯回升，特別是9月12日之後，每日入場人數均穩定維持在20萬人以上。

大阪關西世博閉幕式將於13日下午2時隆重登場，現場將舉辦專業軍樂隊表演，並邀請各參展國家及地區代表手持國旗參與盛大遊行活動，為這場國際盛會畫下完美句點。