　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／加密貨幣交易網紅　在藍寶堅尼內身亡

▲▼加密貨幣交易名人Konstantin Galich在藍寶基尼車內被死亡。（圖／翻攝自Instagram／konstantin_kudo）

▲加密貨幣交易名人Konstantin Galich在藍寶堅尼內死亡。（圖／翻攝自Instagram／konstantin_kudo，下同）

記者董美琪／綜合報導

烏克蘭警方表示，一名知名加密貨幣交易員在市場暴跌後被發現陳屍於基輔街頭的藍寶堅尼車內，初步懷疑為自殺案件。死者為32歲的加利奇（Konstantin Galich，網名 Kostya Kudo），他是「Cryptology Key」交易學院的共同創辦人，也是烏克蘭及全球加密社群的知名人物。

根據《Fox Business》報導，警方於11日在基輔奧波隆區（Obolonskyi District）發現加利奇陳屍於一輛藍寶堅尼 Urus 車內，頭部中彈，現場留有一把登記在他名下的槍枝。

基輔警察局在官方Telegram頻道指出，正在釐清該槍傷是否為自我造成，或涉及他殺。警方透露，加利奇於身亡前一天，曾向家人表示自己因財務壓力而感到沮喪，並傳送告別訊息。

▲▼加密貨幣交易名人Konstantin Galich在藍寶基尼車內被死亡。（圖／翻攝自Instagram／konstantin_kudo）

隨後，加利奇的官方Telegram頻道也發布聲明稱，「Konstantin Kudo不幸離世，死因仍在調查中，我們將持續更新後續消息。」

事件發生之際，全球加密貨幣市場正陷入劇烈波動。此次市場崩跌導火線是美國總統川普宣布，對中國進口商品全面課徵100%關稅，並同步加強對關鍵軟體的出口管制，引發全球金融市場震盪。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／樂天打線火力全開！9比3痛擊統一
快訊／周天成今年首冠到手！
中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！
快訊／加密貨幣交易網紅　在藍寶堅尼內身亡
快訊／3地區晚間大雨特報！氣象署示警：注意雷擊、強陣風
空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／加密貨幣交易網紅　在藍寶堅尼內身亡

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

馬達加斯加總統控「非法奪權」發生中！　精銳部隊倒戈挺示威

2跳傘員高空中相撞！　25年老手「完美降落」仍喪命

吹風機2年沒用！　10歲女童疑洗澡完插插頭「觸電倒地亡」

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！　失心瘋血腥割喉

大阪世博「淨賺57億」逆風翻盤！場館閉幕再利用　未來去處曝光

局勢升溫！巴基斯坦關閉邊界　阿富汗宣稱擊斃58名巴國士兵

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

日女平交道跌倒「低頭撿東西」！　路人目睹她下秒被電車撞死

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

網上學到餵藥技巧來實測　貓被包成肉粽堅決不吞XD

快訊／加密貨幣交易網紅　在藍寶堅尼內身亡

空難生存關鍵！專家揭搭機「最安全座位」　1動作恐害命

馬達加斯加總統控「非法奪權」發生中！　精銳部隊倒戈挺示威

2跳傘員高空中相撞！　25年老手「完美降落」仍喪命

吹風機2年沒用！　10歲女童疑洗澡完插插頭「觸電倒地亡」

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！　失心瘋血腥割喉

大阪世博「淨賺57億」逆風翻盤！場館閉幕再利用　未來去處曝光

局勢升溫！巴基斯坦關閉邊界　阿富汗宣稱擊斃58名巴國士兵

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

日女平交道跌倒「低頭撿東西」！　路人目睹她下秒被電車撞死

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

北市內湖都更二度招商！　增誘因「容積獎勵100%」

藍預告將速審財劃法修正案　要求114地方補助款不得少於前一年金額

樂天打線火力全開！9比3痛擊統一　挑戰賽逼出G4創首見紀錄

中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

快訊／加密貨幣交易網紅　在藍寶堅尼內身亡

快訊／3地區晚間大雨特報！氣象署示警：注意雷擊、強陣風

季後挑戰賽連3場破萬觀眾史上首見　猿獅系列賽42,226人刷新紀錄

邵雨薇拍到賀爾蒙失調！經紀人曝她狀態「有點可怕」　求救侯文詠當心理醫生

【台中毒駕男出院】撞進茶行釀1死1傷！坐輪椅正面曝光

國際熱門新聞

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

麥田突降不明物體　NASA設備突現德州農地

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

川普對中100%關稅　加密貨幣市場血洗

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

舊金山滅門血案　一家四口陳屍豪宅

少女手機被老師沒收！才知她遭性侵15次

以色列音樂節裝死倖存　28歲男2年後輕生亡

凱蒂佩芮擁吻加拿大前總理　直擊照曝光

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

中國限稀土　川普：波音零件我也能卡！

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

拜登抗癌近況：接受放射線＋荷爾蒙療法

更多熱門

相關新聞

川普對中100%關稅　加密貨幣市場血洗

川普對中100%關稅　加密貨幣市場血洗

美國總統川普（Donald Trump）宣布對中國進口商品加徵100%新關稅，消息一出震撼全球金融市場，10日晚間更引發加密貨幣市場大崩盤，短時間內出現約180億美元（約新台幣5920億元）拋售潮，創下加密貨幣史上最大清算事件。

全球加密幣ETF吸金創歷史　比特幣新高

全球加密幣ETF吸金創歷史　比特幣新高

美國政府關門　比特幣飛升12.56萬美元新紀錄

美國政府關門　比特幣飛升12.56萬美元新紀錄

中國女商人認了2300億詐騙案　12.8萬人受害

中國女商人認了2300億詐騙案　12.8萬人受害

9家虛擬資產公司過關！　金管會公告完成新版洗錢防制登記

9家虛擬資產公司過關！　金管會公告完成新版洗錢防制登記

關鍵字：

konstantin galich加密貨幣加密幣

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

趙露思新戲「徹底卸妝」摘美瞳！素顏痛哭戲被封神

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面