快訊／加密貨幣交易網紅　在藍寶堅尼內身亡

▲加密貨幣交易名人Konstantin Galich在藍寶堅尼內死亡。（圖／翻攝自Instagram／konstantin_kudo，下同）



記者董美琪／綜合報導

烏克蘭警方表示，一名知名加密貨幣交易員在市場暴跌後被發現陳屍於基輔街頭的藍寶堅尼車內，初步懷疑為自殺案件。死者為32歲的加利奇（Konstantin Galich，網名 Kostya Kudo），他是「Cryptology Key」交易學院的共同創辦人，也是烏克蘭及全球加密社群的知名人物。

根據《Fox Business》報導，警方於11日在基輔奧波隆區（Obolonskyi District）發現加利奇陳屍於一輛藍寶堅尼 Urus 車內，頭部中彈，現場留有一把登記在他名下的槍枝。

基輔警察局在官方Telegram頻道指出，正在釐清該槍傷是否為自我造成，或涉及他殺。警方透露，加利奇於身亡前一天，曾向家人表示自己因財務壓力而感到沮喪，並傳送告別訊息。

隨後，加利奇的官方Telegram頻道也發布聲明稱，「Konstantin Kudo不幸離世，死因仍在調查中，我們將持續更新後續消息。」

事件發生之際，全球加密貨幣市場正陷入劇烈波動。此次市場崩跌導火線是美國總統川普宣布，對中國進口商品全面課徵100%關稅，並同步加強對關鍵軟體的出口管制，引發全球金融市場震盪。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995