大陸 大陸焦點 特派現場

中國與澳洲巨頭簽署協議　成功壓低鐵礦石價格

▲▼鐵礦石,鐵礦砂。（圖／CFP）

▲鐵礦石。（圖／CFP）

文／中央社

陸媒披露，中國礦產資源集團（CMRG）已經與澳洲礦業巨頭必和必拓（BHP）簽署協議，第4季起對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算。此舉代表中方首度奪下鐵礦石定價權，成功壓低鐵礦石價格。

由於與BHP多次談判破裂，中國礦產資源集團（CMRG）9月30日傳出，下令全國主要鋼廠和貿易商禁止採購任何以美元計價的澳洲BHP海運鐵礦石。禁令不僅包括新合約，而且包括已運出的鐵礦石，就算到港也不能卸貨。

作為世界最大鋼鐵生產國與鐵砂進口國，這是中國首次大規模禁止採購澳洲鐵礦石，引發澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）公開表示關切。BHP是全球最大礦業公司，在澳洲市值排名第一。

上海有色網今天報導，必和必拓（BHP）已接受中國客戶部分鐵礦石貿易的人民幣結算要求，這是中方透過集中採購策略與市場力量推動的結果，標誌著人民幣在大宗商品結算領域的突破性進展。

▲▼鐵礦石,鐵礦砂。（圖／CFP）

報導說，BHP與中國礦產資源集團及相關鋼企經過多輪談判，於今年第4季度起正式實施人民幣結算，覆蓋範圍包括：

一、剩餘現貨貿易：約占BHP對中鐵礦石總量的30%（此前長期合約仍以美元計價，但設置了「觀察期」，若2026年中國鐵礦石指數（如北鐵指數）的市場接受度達標，可能啟動長期合約的人民幣結算談判。

二、港口現貨與到岸價交易：針對中國港口的現貨鐵礦石，採用人民幣到岸價（CFR）結算，規避了美元匯率波動對企業成本的影響。

綜合中國大陸鋼鐵業自媒體報導，此次事件源於BHP與中國的年度價格談判破裂。2025財年，BHP鐵礦石產量達2.88億噸，成本控制在每噸19美元，顯示出強大的供應能力。在談判中，必和必拓堅持年度長協約價格約109.5美元/噸，而中國則希望採用季度現貨價（當時約82美元/噸）並推動人民幣結算。

報導說，雙方分歧的核心在於定價機制和結算貨幣兩個關鍵點。一方面，BHP認為其高品位礦石（60.8%）應獲得溢價，而中國則希望價格更貼近市場供需。另一方面，中國正積極推動人民幣國際化，要求以人民幣結算，而BHP則堅持美元計價。

報導提到，自2003年中國成為全球最大鐵礦石進口國後，進口量激增，對外依存度一度高達81%。然而，中國鋼企長期處於被動接受價格的地位，四大礦山控制了全球70%以上的海運鐵礦石業務，而中國鋼企因採購分散、協調不足，難以形成有效的議價合力。

中國礦產資源集團2022年成立後，把所有國有鋼鐵企業的鐵礦石採購權全部收歸於一，代表全國近40%鐵礦石進口量（年約11億噸），對外進行集中採購談判。

報導稱，中國礦產資源集團這次迫使BHP妥協，主要是中方供應來源多元化，例如巴西淡水河谷新增5000萬噸人民幣訂單，以及更優質的非洲西芒杜鐵礦2025年底投產。

報導並稱，此次對全球貿易體系的戰略影響，包括人民幣國際化加速，直接挑戰美元鐵礦石定價權，透過大宗商品結算降低對美元依賴，可以提升中國經濟安全。

報導還稱，市場格局因此重塑，BHP為穩定占其營收62%的中國市場而調整策略，但澳洲經濟將面臨壓力，因為鐵礦石出口占其GDP約6%，其中對中國出口占比超過80%。

有大陸自媒體預估，2025年澳洲鐵礦石出口收入將因此減少約110億澳元（約新台幣2200億元）。

