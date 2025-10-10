　
生活

台中捷運市府站化身秋日閱讀派對　10/1微型圖書館閃亮登場！

台中捷運,中捷,閱讀,微型圖書館（圖／臺中市政府提供）

▲10月1日至10月15日，「微型圖書館」裝置藝術放置於中捷市政府站1號出口。（圖／臺中市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

台中市政府捷工局協同冠德建設及中鹿開發共同打造一年一度的微型圖書館活動即將登場！台中市政府捷運工程局長蘇瑞文表示，今年活動主題為「Magic！秋日閱讀派對」，於10月1日至10月15日將有一座「微型圖書館」裝置藝術放置於中捷市政府站1號出口，為期2週的閱讀快閃活動，並串聯線上、線下系列活動，邀請市民及旅客放慢腳步，佇足閱讀，展開閱讀漫遊。

蘇局長表示，今年微型圖書館由捷工局、冠德建設股份有限公司、中鹿開發股份有限公司、冠德玉山教育基金會與逢甲大學ROSO機器建造實驗室攜手合作建置。以書架結合街道家具，將「微型圖書館」變成公共裝置藝術，外觀模擬水波紋路，映照人在都市中穿梭與佇足，市民可以在此閱讀書籍，亦可欣賞《書游！水喔！》裝置藝術品。希望閱讀不再拘泥於圖書館，而是像捷運一樣貼近市民的日常生活，陪伴大家在城市中自由閱讀漫遊。此外，中捷市政府站1號出口3樓設有募書箱，也號召大家一起捐書做公益。

台中捷運,中捷,閱讀,微型圖書館（圖／臺中市政府提供）

台中捷運,中捷,閱讀,微型圖書館（圖／臺中市政府提供）

▲中捷市政府站1號出口3樓設有募書箱，歡迎大家一起捐書做公益。

蘇局長說明，雙十連續假期首日10月10日於市政府站1號出口3樓，將舉辦秋日閱讀派對，當日邀請人氣作家吳曉樂、職人作家林楷倫進行閱讀講座，1樓戶外人行空間將有文創市集及音樂表演活動，讓台中市民及中捷旅客在文字與感官交錯之間，遇見閱讀的另一種樣貌。此外，捷運藍線也已於6月26日正式開工，未來將於市府站與綠線交會。目前捷運建設進度按計畫推進中，當雙線接軌，市政府站將不僅是文化活動的舞台，更將成為交通路網的重要樞紐。

台中捷運,中捷,閱讀,微型圖書館（圖／臺中市政府提供）

台中捷運,中捷,閱讀,微型圖書館（圖／臺中市政府提供）

台中捷運,中捷,閱讀,微型圖書館（圖／臺中市政府提供）

▲民眾熱情參與秋日閱讀派對。

蘇局長補充，除了線下的實體活動之外，也邀請民眾發揮Magic創意，於活動貼文留言區上傳用AI繪出的書房照及上傳以募書箱為背景的捐書照，即有機會抽中好禮。邀請台中市民朋友及中捷旅客於微型圖書館營運期間，把握為期兩週的知識人文盛宴。詳細活動內容請搜尋「冠德玉山教育基金會」facebook粉專。
(台中市政府新聞局 廣告)
 

