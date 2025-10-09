輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

▲台北市議員秦慧珠。（圖／擷取自直播畫面）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部取得用地卡關，新北市長侯友宜、高雄市長陳其邁皆喊話爭取。北市府則提出北士科T12基地替代方案，財政部國產署則盤點出的5塊國有土地中，以松南營區的可能性最高。台北市議員秦慧珠今（9日）於台北市議會直言，台北市政府執行力大有問題，蔣萬安也好，要選新北的副市長李四川也好，如果輝達離開台北市，都不用連任了啦！

秦慧珠表示，全世界的科技產業，甚至是台北市市民，根本不關心蔣萬安半年要做什麼，都關心輝達會不會因台北市政府的無能而離開台灣，輝達是世界龍頭級的公司，如果台北市持續消極處理，那執行力真的會受到否定，而且竟然完全無法掌握狀況，經濟部昨天公布，輝達正式發律師函請求中央協助，找到符合需求的土地，換句話說，輝達時間就是金錢，沒有辦法拖了，希望中央跟台北24號能給出答覆，不然有很多地區可以去。

秦慧珠說，但據媒體報導，台北市政府竟然不知道輝達自行發函給中央，完全無法掌握輝達動向，連人家放棄協調、找中央求救了都不知道，這執行力大有問題，蔣萬安也好，要選新北的李四川也好，如果輝達離開台北市，都不用連任了啦！

至於台北市府提出來說要T12，秦慧珠說，自己完全反對，當年台積電要在桃園龍潭蓋廠，結果民代帶頭反對，要求更高的補助款，後來台積電就離開了，當初張善政被罵到臭頭！到現在還在後悔！台積電跟輝達都是國際企業，輝達影響力甚至更甚台積電，若到時候又一堆炒地皮、釘子戶，那輝達有時間跟你搞政治嗎？應該就在松南營區了，旁邊就有機場跟捷運啦！