　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

▲台北市議員秦慧珠。（圖／擷取自直播畫面）

▲台北市議員秦慧珠。（圖／擷取自直播畫面）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部取得用地卡關，新北市長侯友宜、高雄市長陳其邁皆喊話爭取。北市府則提出北士科T12基地替代方案，財政部國產署則盤點出的5塊國有土地中，以松南營區的可能性最高。台北市議員秦慧珠今（9日）於台北市議會直言，台北市政府執行力大有問題，蔣萬安也好，要選新北的副市長李四川也好，如果輝達離開台北市，都不用連任了啦！

秦慧珠表示，全世界的科技產業，甚至是台北市市民，根本不關心蔣萬安半年要做什麼，都關心輝達會不會因台北市政府的無能而離開台灣，輝達是世界龍頭級的公司，如果台北市持續消極處理，那執行力真的會受到否定，而且竟然完全無法掌握狀況，經濟部昨天公布，輝達正式發律師函請求中央協助，找到符合需求的土地，換句話說，輝達時間就是金錢，沒有辦法拖了，希望中央跟台北24號能給出答覆，不然有很多地區可以去。

秦慧珠說，但據媒體報導，台北市政府竟然不知道輝達自行發函給中央，完全無法掌握輝達動向，連人家放棄協調、找中央求救了都不知道，這執行力大有問題，蔣萬安也好，要選新北的李四川也好，如果輝達離開台北市，都不用連任了啦！

至於台北市府提出來說要T12，秦慧珠說，自己完全反對，當年台積電要在桃園龍潭蓋廠，結果民代帶頭反對，要求更高的補助款，後來台積電就離開了，當初張善政被罵到臭頭！到現在還在後悔！台積電跟輝達都是國際企業，輝達影響力甚至更甚台積電，若到時候又一堆炒地皮、釘子戶，那輝達有時間跟你搞政治嗎？應該就在松南營區了，旁邊就有機場跟捷運啦！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵上最吵的不是孩童　官方統計出爐
嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對
台灣首入選米其林星鑰　4飯店奪「一星」
台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝
日本首度觀測「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~9

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北市發錢了？綠提增發現金2.1萬元　蔣萬安：考量財政狀況研議

展現對台重視　外交部：日本28名議員組慶賀團訪台參加國慶活動

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

美女發言人吳怡萱要生了！　柯文哲親錄祝福影片笑稱：盡快回崗位

盼運動部端出具體性平政策　綠委：走出過去體育署只重奪牌政策方向

保障女孩身體自主權　民團偕綠委喊話衛福部：比照文化幣發月經幣

好帥！時隔20年英姿再現　新北8駿馬+18騎警登國慶遊行掀亮點

中央助輝達留台灣　行政院：經濟部、財政部、內政部都積極協助

跟郝龍斌一樣！韓國瑜也祝「心想事成」 鄭麗文：若當選100%配合

禪光育幼院兒虐案揭弊者反遭清算　綠委轟：花蓮縣府、衛福部失職

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

台北市發錢了？綠提增發現金2.1萬元　蔣萬安：考量財政狀況研議

展現對台重視　外交部：日本28名議員組慶賀團訪台參加國慶活動

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

美女發言人吳怡萱要生了！　柯文哲親錄祝福影片笑稱：盡快回崗位

盼運動部端出具體性平政策　綠委：走出過去體育署只重奪牌政策方向

保障女孩身體自主權　民團偕綠委喊話衛福部：比照文化幣發月經幣

好帥！時隔20年英姿再現　新北8駿馬+18騎警登國慶遊行掀亮點

中央助輝達留台灣　行政院：經濟部、財政部、內政部都積極協助

跟郝龍斌一樣！韓國瑜也祝「心想事成」 鄭麗文：若當選100%配合

禪光育幼院兒虐案揭弊者反遭清算　綠委轟：花蓮縣府、衛福部失職

道奇貝茲：我們仍領先2勝　冷靜看待費城人打線甦醒

台北市發錢了？綠提增發現金2.1萬元　蔣萬安：考量財政狀況研議

死語復活！宇宙人方Q爆「昔0204電話盛況」：公共電話被打壞

當永續遇見美味　雙十連假來竹風好市集嚐美食

日華懇議員出席國慶酒會　自民黨選對長：不應讓「台灣有事」發生

展現對台重視　外交部：日本28名議員組慶賀團訪台參加國慶活動

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

Andy「這是我做過最後悔的決定」！困澎湖機場6hrs：miss掉就沒了

中義外長會談　王毅：希望義方繼續恪守一中原則

集保結算所前進哈薩克世界集保論壇　分享永續金融實踐

陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊

政治熱門新聞

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

2026對決蔣萬安　他曝王世堅威脅最高

普發1萬要來了！立院完成「韌性特別預算案」初審　10/17有望三讀

快訊／台北橋站「異物卡車門」　北捷回應了

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

傅崐萁1小時質詢卓榮泰是搞笑？　王婉諭曝目的：精心設計卸責大戲

黃國昌狗仔案延燒！　律師曝涉犯2罪：最重處五年徒刑

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝下一步規劃

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

更多熱門

相關新聞

台北市加碼每人發2.1萬？　蔣萬安說話了

台北市加碼每人發2.1萬？　蔣萬安說話了

普發現金引發熱議，中央1萬現金還沒發，台北市議會昨日下午開議，民進黨黨團提案，呼籲台北市政府因應立法院落實「還稅於民」精神，普發現金，每1市民約可分得2萬1000元，國民黨團也有共識，下周將提藍營版本，但金額還未確定。台北市長蔣萬安今（9日）受訪表示，台北市統籌分配稅款增加，但仍有許多重大建設需要投入經費，將考量整體的財政狀況再來研議。

中央助輝達留台灣　行政院：經濟部、財政部、內政部都積極協助

中央助輝達留台灣　行政院：經濟部、財政部、內政部都積極協助

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

盤點5大「輝達候選地」房價　最便宜單價3字頭

盤點5大「輝達候選地」房價　最便宜單價3字頭

高雄喊話輝達「來205兵工廠」　專家點難題：還不能馬上用

高雄喊話輝達「來205兵工廠」　專家點難題：還不能馬上用

關鍵字：

輝達蔣萬安北市府李四川秦慧珠

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

女神「現身災區清水溝」！

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面