社會 社會焦點 保障人權

他全身只剩9元仍要搭小黃　欠465元車資代價拘役30日

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）有多項前科紀錄，今年7月間他明知自己全身上下只有9元現金，仍搭乘計程車前往一處民宅，接著以要找朋友拿錢為由下車，沒有支付465元車資給司機，因而挨告。雖然阿興矢口否認搭乘霸王車，但未獲得橋頭地院法官採信，日前仍被依犯詐欺得利罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿興否認坐霸王車，但未獲得法官採信。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興因涉犯竊盜案件，被法院判處有期徒刑6個月確定，直到2021年7月才執行完畢出監，沒想到他仍不知悔改，今年7月間他透過超商店員幫忙叫計程車，抵達目的地之後，他向司機佯稱「要下車找朋友拿錢」，結果這一去就去了許久。

當時司機請其他住戶幫忙找人，阿興才返回車上，但還是沒有支付465元車資，他再次聲稱想要前往另一個地方找朋友拿錢。司機警覺有異，立刻報警處理。

阿興辯稱，他不是故意要坐霸王車，是因為朋友當時不在家，沒有人可以幫忙付車資。但橋頭地院法官認為，經查，阿興當時全身上下只有9元現金，仍要求超商店員幫忙叫車，事後又無法明確指出該名友人到底是誰，因此難認他的說詞屬實。

法官表示，阿興明知自己沒辦法支付車資，仍搭乘霸王車，犯後又矢口否認犯行，至今都沒有適度賠償司機的損失，考量到他有多次違反毒品危害防制條例、竊盜侵占遺失物、詐欺等前科，素行不佳，最終依犯詐欺得利罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

