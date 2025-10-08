陸男足浴猝死「腿有精液」　家屬告店家：非法性服務太刺激

▲足浴店的技師提供顧客按摩服務。（示意圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南漢壽李姓男子今年3月在一間足浴店按摩時猝死，由於他的尿道口及大腿根部有精液，家人因此提告足浴店，指控提供非法性服務，導致李男過度刺激猝死。法院近日宣判，足浴店的負責人必須承擔15%的賠償責任。

根據陸媒報導，李男今年3月19日凌晨前往足浴店按摩，選擇了一位楊姓的女技師，在洗完澡後接受按摩。凌晨1點20分左右，按摩時間快結束了，技師發現李男還在睡覺，就讓櫃檯去檢查一下，發現李男的身體有異樣，又通知店長，並打電話叫救護車。

救護車在凌晨1點35分趕到，醫護人員在現場進行了約10分鐘的急救，但是李男沒有任何反應，後醫護人員將李男接往醫院繼續搶救。李男在被送往醫院後，經醫院約半個小時搶救無效，宣布死亡。

法院認為，根據司法鑒定意見書可知李男生前存在心臟病變、肝細胞脂肪變性、脾細小動脈玻璃樣變等基礎疾病，死亡原因是主動脈夾層破裂出血引起心臟壓塞致急性心功能障礙死亡。

法院指出，李男在凌晨12點去足浴店按摩，其作為完全民事行為能力人對自身的身體狀況、精神狀態應有足夠認識，對自身的安全問題應盡完全注意義務，自身存在重大過錯，應承擔主要責任。

由於司法鑒定結果發現李男的尿道口、大腿根部有精液，家屬因此控訴足浴店提供非法性服務，導致過度刺激李男猝死。

不過，法院認為，並無直接證據證明該事實，且鑒定意見書中也沒有對精液的產生原因進行說明，家屬應承擔舉證不能的不利後果，對該訴稱不予採信。

法院指出，徐男經營的足浴店沒有進行安全提示，足浴店工作人員在發現李男有異常後也未及時採取急救措施，違反了安全保障義務，應對李男的死亡承擔侵權責任，酌定由徐男承擔15%的賠償責任。

法院對李男身亡核定的損失共計114萬元人民幣，按照責任劃分，扣除徐男已經支付的8萬元，還應賠償9萬元。