養生館女按摩師「手拉坏」按摩男客　半年被查2次恐將斷水電

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局西門町派出所日前接獲線報，曾經在三月間從事色情按摩的一家養生館遭查獲後，半年左右再度死灰復燃，警方26日再度上門查緝，當場抓到4對男女正在進行「手拉坏運動」，另外休息室還有一名女按摩師也坦承犯行，最後將負責人、員工等11人帶回派出所。

警方調查，45的林女以及36歲的蕭姓男子，在北市萬華區內江街經營養生館，但是在三月間才被查獲掛羊頭賣狗肉，私下從事色情按摩的服務，當時被警方查獲到案，沒想到後來又死灰復燃重新開業，警方又在26日下午6時許再度上門查緝。

▲養生館掛羊頭賣狗肉，半年內兩度被查獲。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方在店裡查獲4對男女正在從事色情按摩服務，並且還有一名在休息室的女按摩師，事後均坦承有替客人從事半套性服務，警方也依照規定將林姓女負責人、蕭姓男員工以及4名男客以及5名女按摩師帶回派出所偵訊，男女客依照社維法裁處，兩名負責人則依照妨害風化送辦。

據了解，該養生館女按摩師年紀從42歲至27歲不等，每次消費1400元，小姐收8百元、店家則抽6百元，因為在半年內被查獲2次，所以構成兩年查獲兩次就要斷水斷電的規定，所以警方將呈報市府進行斷水電處理。