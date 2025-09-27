　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

養生館女按摩師「手拉坏」按摩男客　半年被查2次恐將斷水電

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局西門町派出所日前接獲線報，曾經在三月間從事色情按摩的一家養生館遭查獲後，半年左右再度死灰復燃，警方26日再度上門查緝，當場抓到4對男女正在進行「手拉坏運動」，另外休息室還有一名女按摩師也坦承犯行，最後將負責人、員工等11人帶回派出所。

警方調查，45的林女以及36歲的蕭姓男子，在北市萬華區內江街經營養生館，但是在三月間才被查獲掛羊頭賣狗肉，私下從事色情按摩的服務，當時被警方查獲到案，沒想到後來又死灰復燃重新開業，警方又在26日下午6時許再度上門查緝。

▲▼養生館掛羊頭賣狗肉，半年內兩度被查獲。(圖／記者邱中岳翻攝）

養生館掛羊頭賣狗肉，半年內兩度被查獲。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方在店裡查獲4對男女正在從事色情按摩服務，並且還有一名在休息室的女按摩師，事後均坦承有替客人從事半套性服務，警方也依照規定將林姓女負責人、蕭姓男員工以及4名男客以及5名女按摩師帶回派出所偵訊，男女客依照社維法裁處，兩名負責人則依照妨害風化送辦。

據了解，該養生館女按摩師年紀從42歲至27歲不等，每次消費1400元，小姐收8百元、店家則抽6百元，因為在半年內被查獲2次，所以構成兩年查獲兩次就要斷水斷電的規定，所以警方將呈報市府進行斷水電處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了
回家再看一下「抱神明桌亡」　媽媽遺體終尋獲...2女兒淚謝
陽明交大教授被沖走　妻：他喊1聲「啊」就不見了
休假中「郵政超人」主動支援！22輛大貨車狂奔花蓮
獨／母子4人「只剩一顆頭」救出　超人大學生本尊曝光
獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

師大教學大樓三樓傳火警！警消急拉封鎖線　冷氣、音響全燒毀

夫妻深夜街邊大吵被住戶制止！醉男沖天炮轟鄰居　超扯畫面曝

徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了：推進阿陶莫部落災區慰問災民

回家再看一下「抱神明桌亡」婦遺體終尋獲　女兒淚謝搜救人員　　　

外國朋友衝災區幫忙　印度、莫三比克學生也來了：把力量合起來

花蓮慈濟醫療站傷患突破650人！加男遭割傷、女踩釘子急打破傷風

台南20歲騎士過彎撞吊車！車噴火光人卡輪下　驚悚畫面曝　

獨／勇渡湍急「內陸海嘯」救出母子4人　超人大學生本尊曝光！

金門千萬「公車界特斯拉」撞毀　灰色轎車路口未減速釀禍

獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

師大教學大樓三樓傳火警！警消急拉封鎖線　冷氣、音響全燒毀

夫妻深夜街邊大吵被住戶制止！醉男沖天炮轟鄰居　超扯畫面曝

徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了：推進阿陶莫部落災區慰問災民

回家再看一下「抱神明桌亡」婦遺體終尋獲　女兒淚謝搜救人員　　　

外國朋友衝災區幫忙　印度、莫三比克學生也來了：把力量合起來

花蓮慈濟醫療站傷患突破650人！加男遭割傷、女踩釘子急打破傷風

台南20歲騎士過彎撞吊車！車噴火光人卡輪下　驚悚畫面曝　

獨／勇渡湍急「內陸海嘯」救出母子4人　超人大學生本尊曝光！

金門千萬「公車界特斯拉」撞毀　灰色轎車路口未減速釀禍

獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

師大教學大樓三樓傳火警！警消急拉封鎖線　冷氣、音響全燒毀

BBC揭「堰塞湖溢流」災情慘重5關鍵！　花蓮16死82傷震驚國際

夫妻深夜街邊大吵被住戶制止！醉男沖天炮轟鄰居　超扯畫面曝

徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了：推進阿陶莫部落災區慰問災民

何博文帶隊加入「鏟子超人」行列　「救災不需要口水只要行動」

回家再看一下「抱神明桌亡」婦遺體終尋獲　女兒淚謝搜救人員　　　

台灣媒體與廣告市場趨勢論壇　聚焦AI驅動與戶外廣告新藍海

全場尖叫！鄭恩地緊張手抖仍開出好球　王博玄化身小粉絲雀躍接捕

家鄉花蓮受重創...VERA蔡朕心痛：看了很難過　響應公益獻唱捐所得

誠品松菸24小時書店全新改裝　「６大亮點」一次看

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

社會熱門新聞

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

光復阿嬤遭洪水沖走亡！黑狗守家門等她回來

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

「我們也是一份子」4千義工擠爆光復火車站

花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃

救出6歲女童！屏東特搜泥濘爬行60小時畫面曝

內陸海嘯後「一張照」曝惹人心疼！

馬太鞍溪堰塞湖水量剩7.7%　下游仍可能溢流

即／高雄死亡車禍！女騎士遭酒駕逆向撞死

更多熱門

相關新聞

芳瑜中國按摩「男師傅趴身狂攻海邊

芳瑜中國按摩「男師傅趴身狂攻海邊

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，日前邀請資深媒體人狄志為、藝人芳瑜、前導遊牛腿及查克律師，一同分享「開心出遊敗興而歸！輕忽白目、貪便宜小心有詭害你命？！」芳瑜曝海外按摩驚悚經歷，

染髮按摩到一半…被性侵！髮廊老闆求北市女原諒：幫妳掏耳一輩子

染髮按摩到一半…被性侵！髮廊老闆求北市女原諒：幫妳掏耳一輩子

陸女假結婚真打工　被移民官當場抓包

陸女假結婚真打工　被移民官當場抓包

上班族必學減壓按摩法

上班族必學減壓按摩法

「手護台南Hand有愛」熱鬧登場徐凱希力挺視障按摩

「手護台南Hand有愛」熱鬧登場徐凱希力挺視障按摩

關鍵字：

女按摩師按摩養生館

讀者迴響

熱門新聞

光復「浴室超人」是她們！

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面