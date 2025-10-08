　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黑男曾幫配對！嘻小瓜曝對象反應「留下創傷」：還在打開心房

▲嘻小瓜會在社群分享生活。（圖／Instagram／kuakua_0629）

▲嘻小瓜會在社群分享生活。（圖／IG／kuakua_0629）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber黑男近日幫一位歐美風格的辣妹配對，結果片段炎上。男星嘻小瓜就在Threads發文，回憶多年前也曾被配對的往事，坦言那次經驗讓他留下陰影，「後來直接創傷症候群，慢慢不敢談戀愛」，甚至對自己外貌產生焦慮。貼文曝光後，不少人留言安慰，也有人分享自己被拒絕或外貌焦慮的創傷經驗，引起廣大共鳴。

嘻小瓜表示，當時黑男在一場活動上遇到他，主動提議幫忙配對，他也抱著好玩的心態答應，並說自己私下很內向，不容易遇到對象。事後，黑男真的找他錄影，可在配對環節中，對方轉身後卻馬上變臉，並婉拒玩遊戲，讓嘻小瓜很尷尬，「我其實永遠忘不了他的表情，後來片段也就沒有播出，因為黑男說太尷尬了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘻小瓜說，事後他一度對配對產生創傷，「在路上看到配對畫面，情緒都會被勾起」，直到多年後才慢慢淡化，甚至慢慢忘記對方長相。可今年他去酒吧時，竟意外再度遇到對方，對方還跟他說「你還記得我們有一起配對過嗎？」嘻小瓜當下馬上湧上不舒服的情緒，「或許我不是你的菜，但不給別人台階下，還勇敢的跟我我提起這段故事，我不知道是什麼心態。」

他透露，配對的回憶讓他真的嚇到，所以後來開始都會給自己套上一個防護罩，變得不太敢跟別人互動、談話，度過很辛苦、漫長的自我修復過程，加上他是高敏人，乾脆選擇盡量不要敞開心胸認識新朋友避免受傷。

嘻小瓜指出，這個故事大概已經7、8年了，他已經慢慢好很多，但還是不會主動認識新朋友，也還在學習重新打開心房，「因為我相信不是每個人都是這樣的！每個人都是美麗的存在，或許她／他不是你喜歡的樣子，但不代表他／她不好。」

最後，他強調分享這段經歷不是要得到大家鼓勵，也不是要肉搜拒絕的人、檢討當事者，「是希望影片中的男生不要有後遺症，也希望大家不要攻擊影片的女生外在。我們可以就事情（限動）的『用字遣詞』進行溝通跟分享，而不是人身攻擊、言語攻擊」，「大家可以給男生一點鼓勵，不能因為他感覺很有安全感就覺得他不會受傷。」

留言區許多網友心疼表示，「你真的很棒，從17歲看到你到現在，還是一樣溫柔」、「你真的好棒，竟然在不舒服的情況下，還能說出為了好讓節目收尾玩一下，會先站在別人立場思考的人真的都是非常善良的人」、「不要因為別人的拒絕去否定自己」、「你會遇到更好的緣分。」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北市議會今開議　民進黨團提案「普發2.1萬」
幼兒園遭爆虐童！　創辦人正面開戰
女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷　詐騙1.6億
不吸菸也會罹肺腺癌　高危族群「5習慣」預防
搭機「最爛座位」曝光！　旅遊專家：又吵又晃還無法後躺
花蓮災情麥玉珍問中選會：有沒有到現場？　很多問題大家「霧煞煞
波多野結衣遭酸走鐘　經紀人心疼揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷踹嬤「Fumi阿姨」IG粉絲飆5萬　被問「是男是女？」高EQ回應

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

黑男曾幫配對！嘻小瓜曝對象反應「留下創傷」：還在打開心房

東森購物捐贈3.8萬份衛生棉　攜手基隆市府推動月經平權

台鐵半年7起暴力攻擊！立委擬提修法「最多可關5年」　交部支持

新竹市發錢！「5000元消費金」領取資格曝　預計超過45萬人受惠

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦

顏正國生前「在片場常叮嚀1事」！正妹網紅淚憶：8月才在聊近況

OL紅眼險瞎「急性虹彩炎」誤當結膜炎　就醫驚見眼壓暴升3倍

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

北捷踹嬤「Fumi阿姨」IG粉絲飆5萬　被問「是男是女？」高EQ回應

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

黑男曾幫配對！嘻小瓜曝對象反應「留下創傷」：還在打開心房

東森購物捐贈3.8萬份衛生棉　攜手基隆市府推動月經平權

台鐵半年7起暴力攻擊！立委擬提修法「最多可關5年」　交部支持

新竹市發錢！「5000元消費金」領取資格曝　預計超過45萬人受惠

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦

顏正國生前「在片場常叮嚀1事」！正妹網紅淚憶：8月才在聊近況

OL紅眼險瞎「急性虹彩炎」誤當結膜炎　就醫驚見眼壓暴升3倍

「挖土機超人」林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會起立默哀30秒

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

避免觸怒中韓！高市早苗「放棄參拜」靖國神社　擬安排會晤習近平

北捷踹嬤「Fumi阿姨」IG粉絲飆5萬　被問「是男是女？」高EQ回應

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

《一拳超人》最強回歸《間諜家家酒》排第二　海外網選最期待新番

批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

參選台北市長？王世堅讚苗博雅、吳怡農都適合　「絕對不是我」

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

生活熱門新聞

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

新竹市發錢！5000元消費金領取資格曝　

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

更多熱門

相關新聞

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

YouTuber黑男近日幫一位歐美風格的辣妹配對，不料女方因為不喜歡對方，在鏡頭前「表情管理不當」，遭網友砲轟無禮。黑男為避免衍生出更多爭議，目前已下架該影片。不過，就有網友發現，女方事後在IG表示，知道上片後定收到很多批評，「智X台男我根本看不上，不然不會單身那麼久。」

326萬YTR進軍抖音「被問是台獨嗎？」　直球回應了

326萬YTR進軍抖音「被問是台獨嗎？」　直球回應了

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

Andy「被家寧媽告結果出爐」！　本人發聲了

Andy「被家寧媽告結果出爐」！　本人發聲了

滴妹無預警PO「燦笑光頭照」　本人親揭身體狀況

滴妹無預警PO「燦笑光頭照」　本人親揭身體狀況

關鍵字：

YouTuber配對創傷黑男嘻小瓜

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

顏正國戲裡也在中秋離世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國過世！

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面