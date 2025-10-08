黑男曾幫配對！嘻小瓜曝對象反應「留下創傷」：還在打開心房

▲嘻小瓜會在社群分享生活。（圖／IG／kuakua_0629）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber黑男近日幫一位歐美風格的辣妹配對，結果片段炎上。男星嘻小瓜就在Threads發文，回憶多年前也曾被配對的往事，坦言那次經驗讓他留下陰影，「後來直接創傷症候群，慢慢不敢談戀愛」，甚至對自己外貌產生焦慮。貼文曝光後，不少人留言安慰，也有人分享自己被拒絕或外貌焦慮的創傷經驗，引起廣大共鳴。

嘻小瓜表示，當時黑男在一場活動上遇到他，主動提議幫忙配對，他也抱著好玩的心態答應，並說自己私下很內向，不容易遇到對象。事後，黑男真的找他錄影，可在配對環節中，對方轉身後卻馬上變臉，並婉拒玩遊戲，讓嘻小瓜很尷尬，「我其實永遠忘不了他的表情，後來片段也就沒有播出，因為黑男說太尷尬了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘻小瓜說，事後他一度對配對產生創傷，「在路上看到配對畫面，情緒都會被勾起」，直到多年後才慢慢淡化，甚至慢慢忘記對方長相。可今年他去酒吧時，竟意外再度遇到對方，對方還跟他說「你還記得我們有一起配對過嗎？」嘻小瓜當下馬上湧上不舒服的情緒，「或許我不是你的菜，但不給別人台階下，還勇敢的跟我我提起這段故事，我不知道是什麼心態。」

他透露，配對的回憶讓他真的嚇到，所以後來開始都會給自己套上一個防護罩，變得不太敢跟別人互動、談話，度過很辛苦、漫長的自我修復過程，加上他是高敏人，乾脆選擇盡量不要敞開心胸認識新朋友避免受傷。

嘻小瓜指出，這個故事大概已經7、8年了，他已經慢慢好很多，但還是不會主動認識新朋友，也還在學習重新打開心房，「因為我相信不是每個人都是這樣的！每個人都是美麗的存在，或許她／他不是你喜歡的樣子，但不代表他／她不好。」

最後，他強調分享這段經歷不是要得到大家鼓勵，也不是要肉搜拒絕的人、檢討當事者，「是希望影片中的男生不要有後遺症，也希望大家不要攻擊影片的女生外在。我們可以就事情（限動）的『用字遣詞』進行溝通跟分享，而不是人身攻擊、言語攻擊」，「大家可以給男生一點鼓勵，不能因為他感覺很有安全感就覺得他不會受傷。」

留言區許多網友心疼表示，「你真的很棒，從17歲看到你到現在，還是一樣溫柔」、「你真的好棒，竟然在不舒服的情況下，還能說出為了好讓節目收尾玩一下，會先站在別人立場思考的人真的都是非常善良的人」、「不要因為別人的拒絕去否定自己」、「你會遇到更好的緣分。」