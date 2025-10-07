　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸連11個月增持黃金　專家：戰略方向不會變

▲▼黃金,金條。（圖／路透）

▲黃金。（圖／路透）

文／中央社

中國人民銀行（央行）連續11個月增持黃金。專家表示，黃金有避險、抗通膨、長期保值與增值等優點，央行推動國際儲備多元化，增持黃金的戰略方向不會改變。

中國人民銀行7日發布最新統計資料指出，截至今年9月底，黃金儲備為7406萬盎司，較8月底增加4萬盎司。中國人民銀行從去年11月起，截至今年9月，連續11個月增持黃金。

國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟在第一財經7日報導中表示，黃金在避險、抗通膨、長期保值與增值等方面有不可替代優點，預計各國央行和投資者會繼續增持黃金。

龐溟強調，黃金兼具金融和商品的多重屬性，因此央行持續推進國際儲備多元化、在組合配置中加入與動態調整黃金儲備的戰術操作不會改變，持續增持黃金的戰略方向也不會改變。

東方金誠首席宏觀分析師王青在界面新聞7日報導中表示，央行增持黃金原因在於，美國川普（Donald Trump）政府上台後，全球政治、經濟形勢出現新變化，國際金價在相當長一段時間內為「易漲難跌」，暫停增持黃金的必要性下降。

王青認為，從優化國際儲備結構角度出發，未來需要持續增持黃金儲備，適度地減持美債。黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能夠增強主權貨幣信用，為推進人民幣國際化創造有利條件。

中國國家外匯管理局7日發布最新統計資料顯示，截至今年9月底，中國外匯存底規模達3兆3387億美元（約新台幣101兆元），較8月底增加165億美元，升幅0.5%。

龐溟剖析，9月美元指數震蕩調整，從月中低點向上蓄力，給外匯存底非美貨幣資產估值帶來一定壓力；從資產價格變化角度看，9月全球金融市場資產價格整體保持漲勢，兩個因素綜合作用使9月外匯存底規模上升。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　2縣市長人選出爐
北捷踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」　全身貴氣行頭曝光
賴清德現身「挖土機超人」靈堂　張善政致上10萬慰問金：一輩子
揪看日出！無照猴撞死朋友　16歲少年缺席「竟是早墜谷」
17歲少年遭朋友撞死！　爸悲：兒是乖孩子
快訊／流感增16死！　5歲女童發病10天亡
快訊／踹飛白髮婦　台大高材生首度出面了
「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！　專家點名「1情況」最棘手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港府按指示　「中國內地」英譯Chinese Mainland

大陸連11個月增持黃金　專家：戰略方向不會變

影／噁男高鐵上親吻撫摸8歲小女孩　竟辯稱：我們那裡可以啊

中美能源出口博弈激烈！　外媒：大陸清潔技術穩操勝券

固態鋰電池新突破　大陸研究出可彎折2萬次柔性電池

李強周四訪問北韓　出席勞動黨建黨80周年大閱兵

影／家長跪地被學生輪流踩踏！　河南中學「愧疚教育」引爭議

如果川普沒得諾貝爾和平獎？　胡錫進預言：獲獎的人就慘了

強化愛國教育　近3年有20多萬港生到大陸交流

高市早苗若上台　學者指可能觸中國3大紅線

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

港府按指示　「中國內地」英譯Chinese Mainland

大陸連11個月增持黃金　專家：戰略方向不會變

影／噁男高鐵上親吻撫摸8歲小女孩　竟辯稱：我們那裡可以啊

中美能源出口博弈激烈！　外媒：大陸清潔技術穩操勝券

固態鋰電池新突破　大陸研究出可彎折2萬次柔性電池

李強周四訪問北韓　出席勞動黨建黨80周年大閱兵

影／家長跪地被學生輪流踩踏！　河南中學「愧疚教育」引爭議

如果川普沒得諾貝爾和平獎？　胡錫進預言：獲獎的人就慘了

強化愛國教育　近3年有20多萬港生到大陸交流

高市早苗若上台　學者指可能觸中國3大紅線

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

羅智強政見會喊話：2026藍執政縣市席次減少　將辭黨主席負責

沖繩市長強吻女職員拒下台　反喊解散議會「辭職就等於承認」

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

于朦朧生前最後傳訊「等我」　陸歌手公開對話截圖

「電梯裡的黃金視角」　AI驅動次世代廣告革命

屠殺忘不掉！哈瑪斯殺18歲少女逼直播　爸抱著女兒屍體滿手鮮血

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

【金磚海畫面曝】爽秀1500顆不二坊蛋黃酥！台中這家人6hrs狂打2萬通終如願

大陸熱門新聞

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木

影／噁男高鐵上親吻撫摸8歲小女孩　竟辯稱：我們那裡可以啊

「行走的硫酸」現蹤！　4歲女童沾上毒液脖子潰爛20天

影／驚悚！陸女駕駛被甩到空中　SUV高速公路失控側翻影像曝光

固態鋰電池新突破　大陸研究出可彎折2萬次柔性電池

高市早苗若上台　學者指可能觸中國3大紅線

如果川普沒得諾貝爾和平獎？　胡錫進預言：獲獎的人就慘了

珠峰營地暴雪封路千人受困　有人失溫危殆

陸長假民眾自駕去青海 杭州出發開14小時一看：才到合肥

影／家長跪地被學生輪流踩踏！　河南中學「愧疚教育」引爭議

小米汽車自己開走！調查：收到泊車指令

首部「潛台諜戰劇」央視熱播　港媒：真人真事、「促統」意味濃

兩岸250人與連勝文在閩共度中秋

才買一個半月就報廢！　陸電動車攀升到「76度」後起火

更多熱門

相關新聞

飾金飆每錢14990元天價　銀樓業：年底高點提前實現

飾金飆每錢14990元天價　銀樓業：年底高點提前實現

國際黃金報價今（7）日創新高，國內銀樓金飾牌告價格也跟著走揚，中秋連假結束上午11點半開工第一盤即刷每錢新台幣14990元天價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信直呼「1錢1萬5這周看得到」、「年底高點提前實現」。

快訊／黃金期貨一度突破4000美元大關

快訊／黃金期貨一度突破4000美元大關

快訊／台銀黃金存摺飆每克3916元新高　砸10萬抱1年賺逾4.2萬

快訊／台銀黃金存摺飆每克3916元新高　砸10萬抱1年賺逾4.2萬

黃金飆新高！逼近4000美元大關　美國政府關門成最新助力

黃金飆新高！逼近4000美元大關　美國政府關門成最新助力

台中南投國慶連假合推「集點抽好禮」

台中南投國慶連假合推「集點抽好禮」

關鍵字：

黃金金價中國人民銀行

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面