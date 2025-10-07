大陸連11個月增持黃金　專家：戰略方向不會變

▲黃金。（圖／路透）

文／中央社

中國人民銀行（央行）連續11個月增持黃金。專家表示，黃金有避險、抗通膨、長期保值與增值等優點，央行推動國際儲備多元化，增持黃金的戰略方向不會改變。

中國人民銀行7日發布最新統計資料指出，截至今年9月底，黃金儲備為7406萬盎司，較8月底增加4萬盎司。中國人民銀行從去年11月起，截至今年9月，連續11個月增持黃金。

國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟在第一財經7日報導中表示，黃金在避險、抗通膨、長期保值與增值等方面有不可替代優點，預計各國央行和投資者會繼續增持黃金。

龐溟強調，黃金兼具金融和商品的多重屬性，因此央行持續推進國際儲備多元化、在組合配置中加入與動態調整黃金儲備的戰術操作不會改變，持續增持黃金的戰略方向也不會改變。

東方金誠首席宏觀分析師王青在界面新聞7日報導中表示，央行增持黃金原因在於，美國川普（Donald Trump）政府上台後，全球政治、經濟形勢出現新變化，國際金價在相當長一段時間內為「易漲難跌」，暫停增持黃金的必要性下降。

王青認為，從優化國際儲備結構角度出發，未來需要持續增持黃金儲備，適度地減持美債。黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能夠增強主權貨幣信用，為推進人民幣國際化創造有利條件。

中國國家外匯管理局7日發布最新統計資料顯示，截至今年9月底，中國外匯存底規模達3兆3387億美元（約新台幣101兆元），較8月底增加165億美元，升幅0.5%。

龐溟剖析，9月美元指數震蕩調整，從月中低點向上蓄力，給外匯存底非美貨幣資產估值帶來一定壓力；從資產價格變化角度看，9月全球金融市場資產價格整體保持漲勢，兩個因素綜合作用使9月外匯存底規模上升。