國際

淋浴裸聊！女教師「鏡頭前露乳」誘拐男學生　通話被錄下

▲▼淋浴裸聊！女教師「視訊露乳」誘拐男學生　通話被錄下。（圖／翻攝巴倫郡警長辦公室）

▲通話曝光後，克莉絲朵迅速落網。（圖／翻攝巴倫郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基州發生校園性醜聞，一名代課老師涉嫌誘拐未成年男學生，在視訊通話中一邊淋浴一邊露出胸部，企圖安排2人進行性愛約會，遭警方逮捕後面臨起訴。

根據巴倫郡（Barren County）警察局取得的起訴書，30歲的克莉絲朵（Krystal Sims）擔任代課教師期間認識受害者。男學生主動提出Snapchat好友邀請之後，2人開始頻繁聊天，並計畫在田納西州納什維爾（Nashville）北部見面發生性關係。

8月22日，克莉絲朵在一次通話中詢問「你會來見我嗎？」接著轉為視訊模式，一邊淋浴一邊在鏡頭前暴露胸部。男學生錄下那次電話內容，但未錄下視訊畫面。

不過，當局並未公布克莉絲朵任教的學校，也未透露受害男學生的確切年紀。

克莉絲朵落網後向警方供稱，自己曾拒絕多名男學生在社群媒體上的交友邀請。她僅承認通話中的女聲是自己，但辯稱約受害者見面，只是為了要求對方為課堂上的不當行為道歉，否認發生任何身體接觸。

儘管如此，克莉絲朵仍被指控「非法使用電子通訊設備教唆、促成或推動兒童從事性活動或其他禁止行為」罪名，繳交2.5萬美元（約新台幣76萬元）保釋金後獲釋，預計8日出庭應訊。

ETtoday新聞網提醒您：
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

