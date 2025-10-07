　
社會 社會焦點 保障人權

工程師寫程式掃演唱會門票判刑　法官斥：侵害大眾藝文權益

記者黃宥寧／台北報導

新北一名具工程背景的邱姓男子，看準演唱會黃牛票商機，自行撰寫程式、操作搶票機器人，並在臉書成立「周杰倫演唱會2024門票買賣平台史考樂家族」社團轉售牟利；黃姓男子則協助以假資料註冊帳號搶票。士林地院依行使偽造準私文書罪及《文化創意產業發展法》第10條之1第3項判邱男7月、黃男5月徒刑，均得易科罰金。

37歲邱男具資訊工程背景，熟悉網頁結構與自動化程式。2023年起，他看準演唱會票券市場龐大，開始全職經營黃牛票轉售與代購生意，並以 Facebook 帳號「Skupler Lee」創立「周杰倫演唱會2024門票買賣平台史考樂家族」社團，對外宣稱「保證入場」，實際上利用假身分與搶票外掛「Max bot」批量掃票。

他先以假姓名、假身分證字號與電話，在拓元（tixCraft）售票系統註冊多組帳號，再登入購票系統搶票。警方查出，他多次購得 TOMORROW、Stray Kids、張惠妹、TAEYANG 等熱門演唱會門票，以票面價9,600元至15,600元不等購得後，加價轉售高達2萬多元牟利。

2023年7月起，邱男為擴大票源，找上黃姓友人合作，黃男同樣以「Max bot」程式購得2NE1、aespa、Golden Wave等演唱會門票，再轉賣給邱男，邱男則負責社團轉售給粉絲。兩人明知不得以虛偽資料或不正方式購票，仍多次犯案。

警方於2024年10月25日與11月21日兩度持搜索票前往兩人住處，查扣手機、筆電、電腦主機及多張演唱會票券與存根聯，並追查金流。邱男共繳回犯罪所得16萬7,420元，黃男繳回5萬7,120元。

法官指出，2人為賺取價差，竟以假資料登入售票系統並利用外掛程式搶票，行為嚴重損害拓元公司對會員身分與訂票管理的正確性，更「侵害大眾以合理價格參與藝文活動的權益」，破壞票務秩序。

法院考量2人犯後坦承犯行、配合繳回不法所得，從重依偽造文書罪判處邱男有期徒刑7月、黃男5月，均得易科罰金，並沒收2人使用的手機、電腦、筆電及犯罪所得。

10/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

