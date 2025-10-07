　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豐原手搖飲店中秋夜被偷4萬　網友扮柯南：與逢甲竊案同機車

▲▼ 。（圖／截取自臉書豐原好康聯盟社團）

▲豐原某手搖飲店中秋夜遭竊嫌闖入，財損約4萬餘元。（圖／截取自臉書豐原好康聯盟社團）

記者白珈陽／台中報導

中秋連續假期，台中市豐原區1家手搖飲店遭竊嫌「光顧」，店內現金、物品財損約4萬餘元，業者將影像PO網，提醒當地商家注意此人；此外，有網友透過影像發現，男子騎乘的機車，疑與今年初逢甲竊案的作案機車是同1部。警方證實，確實是同1部機車，目前已鎖定犯嫌，積極追緝。

豐原被害商家在臉書社團指出，中秋節（6日）凌晨被偷營業用的現金與私人物品，呼籲大家小心，從監視器畫面看到，小偷來回偷3到4次，聽說是慣犯。

▲▼ 。（圖／截取自臉書豐原好康聯盟社團）

▲網友發現竊嫌騎乘的機車，疑與今年初逢甲竊案的作案機車是同1部。（圖／截取自臉書豐原好康聯盟社團）

警方表示，昨日接獲被害人報案，指稱返回店內時發現放置的現金與背包不翼而飛，初估損失金額約4萬960元，警方已受理此案，依竊盜罪嫌偵辦，目前已鎖定特定嫌疑人，正積極追緝中，務求儘速破案，保障民眾財產安全。

另外，有網友看到豐原商家PO出的影片，發現作案機車疑與今年1月間逢甲商家發生竊案，竊嫌所騎的機車是同1部，懷疑是竊盜慣犯；警方說，經查，2案使用作案機車確為同1部機車，但是否為同1犯嫌，仍須通知到案才能釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　2縣市長人選出爐
北捷踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」　全身貴氣行頭曝光
賴清德現身「挖土機超人」靈堂　張善政致上10萬慰問金：一輩子
揪看日出！無照猴撞死朋友　16歲少年缺席「竟是早墜谷」
17歲少年遭朋友撞死！　爸悲：兒是乖孩子
快訊／流感增16死！　5歲女童發病10天亡
快訊／踹飛白髮婦　台大高材生首度出面了
「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！　專家點名「1情況」最棘手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金：一輩子感念他

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」現身　全身貴氣行頭曝光

揪車聚看日出！無照猴開車撞死人　16歲少年缺席「竟是趕路墜谷」

喪屍煙彈純度不佳...相約中秋夜談判　助陣的心臟遭刺身亡

上山還行動電源遇劫…17歲少年遭無照猴撞死！　爸悲：兒是乖孩子

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

工程師寫程式掃演唱會門票判刑　法官斥：侵害大眾藝文權益

豐原手搖飲店中秋夜被偷4萬　網友扮柯南：與逢甲竊案同機車

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金：一輩子感念他

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」現身　全身貴氣行頭曝光

揪車聚看日出！無照猴開車撞死人　16歲少年缺席「竟是趕路墜谷」

喪屍煙彈純度不佳...相約中秋夜談判　助陣的心臟遭刺身亡

上山還行動電源遇劫…17歲少年遭無照猴撞死！　爸悲：兒是乖孩子

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

工程師寫程式掃演唱會門票判刑　法官斥：侵害大眾藝文權益

豐原手搖飲店中秋夜被偷4萬　網友扮柯南：與逢甲竊案同機車

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

羅智強政見會喊話：2026藍執政縣市席次減少　將辭黨主席負責

沖繩市長強吻女職員拒下台　反喊解散議會「辭職就等於承認」

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

于朦朧生前最後傳訊「等我」　陸歌手公開對話截圖

「電梯裡的黃金視角」　AI驅動次世代廣告革命

屠殺忘不掉！哈瑪斯殺18歲少女逼直播　爸抱著女兒屍體滿手鮮血

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

【災區最噁一幕！】阿伯狂纏單獨女　她機警反應被讚爆

社會熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

快訊／無懼「斬首賴清德」風波！館長現身北檢

黃子佼涉肇逃稱沒感覺撞到　疑副駕回頭看畫面曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

即／高雄嚴重工安意外　女死亡男斷腿

更多熱門

相關新聞

潮州警助婦人尋車　原來烏龍一場

潮州警助婦人尋車　原來烏龍一場

64歲林姓女子日前到潮州警分局報案，指停放在住家門口的機車不翼而飛，懷疑遭竊。警方獲報積極尋找，卻未發現蹤跡。由於林女提到曾騎車至潮州火車站搭車，警方靈機一動趕往搜尋，果然在後站停車格找到愛車，原來只是「忘了停哪」，讓她虛驚一場，感謝警方熱心幫忙。

屏東長治車禍死亡人數爆增 警啟動3大違規取締

屏東長治車禍死亡人數爆增 警啟動3大違規取締

即／狠推站務員下鐵軌　抓狂男遭聲押

即／狠推站務員下鐵軌　抓狂男遭聲押

台中男疑遭按摩男師傅性侵崩潰提告

台中男疑遭按摩男師傅性侵崩潰提告

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

關鍵字：

竊案手搖飲店台中追緝警方

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面