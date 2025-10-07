豐原手搖飲店中秋夜被偷4萬　網友扮柯南：與逢甲竊案同機車

▲豐原某手搖飲店中秋夜遭竊嫌闖入，財損約4萬餘元。（圖／截取自臉書豐原好康聯盟社團）



記者白珈陽／台中報導

中秋連續假期，台中市豐原區1家手搖飲店遭竊嫌「光顧」，店內現金、物品財損約4萬餘元，業者將影像PO網，提醒當地商家注意此人；此外，有網友透過影像發現，男子騎乘的機車，疑與今年初逢甲竊案的作案機車是同1部。警方證實，確實是同1部機車，目前已鎖定犯嫌，積極追緝。

豐原被害商家在臉書社團指出，中秋節（6日）凌晨被偷營業用的現金與私人物品，呼籲大家小心，從監視器畫面看到，小偷來回偷3到4次，聽說是慣犯。

▲網友發現竊嫌騎乘的機車，疑與今年初逢甲竊案的作案機車是同1部。（圖／截取自臉書豐原好康聯盟社團）

警方表示，昨日接獲被害人報案，指稱返回店內時發現放置的現金與背包不翼而飛，初估損失金額約4萬960元，警方已受理此案，依竊盜罪嫌偵辦，目前已鎖定特定嫌疑人，正積極追緝中，務求儘速破案，保障民眾財產安全。

另外，有網友看到豐原商家PO出的影片，發現作案機車疑與今年1月間逢甲商家發生竊案，竊嫌所騎的機車是同1部，懷疑是竊盜慣犯；警方說，經查，2案使用作案機車確為同1部機車，但是否為同1犯嫌，仍須通知到案才能釐清。