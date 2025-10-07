南珉貞、李晧禎被「渣男」劈腿！　抓猴現場曝光

記者葉國吏／綜合報導

本月3日，韓籍應援天使李晧禎（Lee Ho Jeong）宣布重返富邦Fubon Angels，為職籃富邦勇士隊加油打氣。她的回歸受到了應援團長阿崔的熱烈歡迎，還特地送上一支棒棒糖表示心意。而這次的互動，卻意外引發了一場「三角戀修羅場」的戲碼，讓球迷們看得津津有味。

▲阿崔（中）送李晧禎（右）棒棒糖。翻攝IG／travis_wwchu，下同）

阿崔此前才和另一位應援天使南珉貞（Nam Min Jeong）在舞台上甜蜜合唱《只對你有感覺》，並以「棒棒糖之吻」展現親密互動，羨煞旁人。然而，這次棒棒糖的主人突然換成了李晧禎，剛巧被南珉貞撞見。她推開門看到阿崔和李晧禎互動的瞬間，一臉「抓包姦情」的表情，讓不少球迷心疼又忍不住笑出聲。

南珉貞直接質問阿崔「你在幹麼」，阿崔立刻拿出另一支棒棒糖想哄她，解釋說「妳的在這裡」。然而，南珉貞氣得甩頭走人，丟下一句「我不要」，留下阿崔在後頭急喊「珉貞珉貞」追逐，場面尷尬又逗趣。這段短劇其實是為介紹李晧禎回鍋而拍，但阿崔故意發影片問網友「這樣算被抓包嗎」，成功引出大家的熱烈討論，許多人笑虧他「簡直渣男本男」。

事實上，南珉貞和李晧禎可不是情敵，而是關係要好的閨蜜。去年李晧禎因決定返韓發展，南珉貞曾對她的不捨溢於言表。如今李晧禎再度回到應援團，兩人再度並肩作戰。這段貼心的友情故事，讓球迷看見了應援團的深厚情感，也成為短劇背後暖心的亮點。