鄭麗文不滿被爆欠繳百萬黨公職分攤金　國民黨：經查均已完成

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／截圖自TVBS直播）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日登場，近日有媒體報導指出，候選人鄭麗文在2020年2月1日至2024年1月31日擔任不分區立委期間，應繳交的黨公職責任額遲未繳納，直到近期參選黨主席前才補繳，國民黨祕書長黃健庭昨受訪時也證實此事，去引發鄭麗文憤怒痛批，「黨中央針對我！」國民黨今（6日）說明，經查鄭麗文的責任額度均已完成，符合相關規定，參選資格無庸置疑，國民黨感謝所有分攤黨務運作的各位同志。

鄭麗文昨日表示，一切規定按照黨中央規定，不知道黨中央這時候放這種混淆視聽、帶風向的訊息，用意何在？希望黨中央秉持公平公開的遊戲規則，不要針對特定的候選人，不要打壓特定候選人。

鄭麗文認為，自己被黨中央針對，積欠百萬黨公職分攤金一事，一定也是黨中央放出去的消息，因此希望還是辦一場乾淨公正的選舉，以昭公信。

國民黨今日指出，依黨行之有年的內規，黨籍立法委員每年的募款責任額為30萬元，黨籍不分區立委除30萬元之外，每月另外再加10萬元的責任額度。關於媒體報導鄭麗文的相關責任額，經查不分區立委每月10萬元的額度，以當時所提供的立院黨團兩位助理折算每月10萬元；另每年30萬元部分，4年共計120萬元募款責任額度，則於9月10日滙入黨務基金帳號。

國民黨表示，經查鄭麗文的責任額度均已完成，符合相關規定，參選資格無庸置疑，國民黨感謝所有分攤黨務運作的各位同志。國民黨主席所有6位參選人均為國民黨優秀同志，黨中央一本公平公正之的原則辦理黨主席選舉。