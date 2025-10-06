　
民生消費

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」　漢堡王5大夯品加1元多1件

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／業者提供）

▲頂呱呱祭出限時3天呱呱包買1送1優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶雙十節，速食品牌「頂呱呱」搶先祭出「呱呱包買1送1」優惠，10月7日起限時3天開跑；今（6）日則迎來每月限定呱呱絕配日，可享A+B組合通通只要178元，包括人氣夯品辣味炸雞、呱呱包、雞脖子都有，可搭配雞塊、薯條+飲品。

頂呱呱將於10月7日至10月9日限時3天祭出「呱呱包買1送1」，2顆特價70元，換算下來每顆只要35元，每人每次限購5組，各門市數量有限，售完為止，提醒桃園機場店、松山機場店不適用此優惠。

今日則有限時1天呱呱日，可享A+B組合下殺178元，A區有「辣味1號（辣味炸雞1塊+辣味雞翅1隻）」、「原味2號（呱呱包1顆+原味炸雞1塊）」、「老饕3號（原味雞腿1隻+雞脖子1份）」；B區則有「阿勇雞塊6塊+35元飲品1杯」、「波浪薯條1份++35元飲品1杯」、「地瓜薯條1份+35元飲品1杯」，優惠不適用於桃園機場店。

▲▼漢堡王祭出最新「歲末歡慶優惠券」。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大

另外，漢堡王即日起至12月31日祭出「歲末歡慶優惠券」，一口氣網羅6大系列，首推「5大夯品加1元多1件」，優惠品項有雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條、中杯飲料；小資族最愛「1+1自由配」共有35種組合通通只要69元；「兩堡任選自由配」則提供4款人氣堡款任選2個129元，包括經典小華堡、花生培根牛肉堡等，最多可省超過百元。

還有5款雙堡超值組99元起、6款單人滿足餐109元起、5款雙人激省餐189元起，整張券現省2723元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店、內湖三總、南投服務區不適用此優惠，各門市數量有限、售完為止。

