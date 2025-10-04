　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／北市內湖熱飆38度　13縣市「高溫警示」

▲▼夏天,防曬,高溫,炎熱,中暑,台北市,信義區,路上行人。（圖／記者周宸亘攝）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對13縣市發布高溫警示，各地天氣晴朗炎熱，今（4）日白天台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測，今日最高溫出現在台北市內湖，中午來到38度。另外，新北市三峽、土城也有37.5度。今日高溫排行前20名，都在36度以上。

高溫資訊(橙色)
影響時間：04日白天
＊高溫橙色38燈號：台北市、新北市
＊高溫橙色36燈號：台中市
＊高溫黃色燈號：新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

氣象署指出，今日台東及恆春半島受颱風外圍雲系影響，有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，花蓮、屏東地區有局部短暫陣雨，其他地區仍為晴到多雲，午後各山區有零星短暫雷陣雨。

各地高溫普遍在31至36度，其中大台北、桃園及中南部地區有局部36度以上高溫發生的機率。

資料來源：氣象署

10/03 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

氣象雲天氣氣象高溫黃色燈號橙色燈號紅色燈號

