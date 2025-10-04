　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參加國慶升旗竟要體能診斷評估？議員轟卸責　北市府急下架

▲▼ 蔣萬安出席中華民國114年國慶升旗慶祝活動記者會,蔣萬安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北市長蔣萬安出席14年國慶升旗慶祝活動記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

10月10日國慶日將到來，台北市政府當天將在市民廣場舉辦升旗及慶祝活動，但北市議員陳重文發現，市府竟要報名者做「體能診斷自我評估」並切結「活動中若發生意外願自行負責，一切責任與主辦單位無關」，批本該是全民參與美事的國慶升旗，竟亂設門檻。對此，台北市政府民政局表示，已將該項目下架。

北市府舉辦114年國慶升旗及慶祝活動，線上登記抽籤9月23開始，國慶口號選定「台北十刻　幸福十刻」，傳達城市幸福日常與國慶的喜悅，並首度以親子共樂、全民參與的活動形式於市府廣場舉辦一場「國慶升旗歡樂派對」，期盼帶給市民新的參與體驗。

但陳重文發現，點進活動報名頁面卻首先跳出活動切結書，內容要求報名者進行「體能診斷自我評估項目」，只要曾在從事體能活動時出現胸痛的現象、從事體能活動會導致骨骼或關節的問題惡化、或因高血壓或心臟疾病需住院等，報名頁面都主張「活動中若發生任何意外事件，願意自行負責，一切責任與主辦單位無關」，且「如果以上問題有一項答是，那麼為了您的安全建議您請勿報名本活動，並與您的醫師聯繫就診」。

陳重文質疑，這邊的「體能活動」一詞抽象，並非嚴謹用詞意義不明，卻意圖撇清責任，令人不齒。主辦方用如此不明確的方式，推託責任甚至拒絕民眾報名，實在有傷台北市辦理是項活動的美意。

陳重文說，若有健康方面考量，應首先以預先準備醫療資源為防範作為，而非以空泛規範去規避責任乃至拒絕市民參與活動。

陳重文強調，國慶活動應是凝聚市民向心力、彰顯城市榮耀的場合，不應以模糊不清的切結條款推卸責任，甚至讓部分市民被拒於參與之外。本席要求民政局正視問題，立即檢討報名規範，以期符合市長親子共樂、全民參與，使國慶成為全民共享的節日的美意。

對此，北市民政局回應，北市國慶活動網站辦理限量好禮抽獎，經議員及民眾提醒，「體能診斷自我評估項目」內容，已立即下架，參加民眾僅需詳閱活動注意事項及個人資料保護內容，即可完成報名。

