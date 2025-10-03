　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／心靈療癒死亡日記曝！目擊學員還原詭異現場...課程收費20萬

▲▼大直一處大樓裡的心靈協會，發現一名男子陳屍辦公室，監視器也拍下男子最後身影。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲大直一處大樓裡的心靈協會，發現一名男子陳屍辦公室，監視器也拍下男子最後身影。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

北市中山區一家以能量療癒為核心的「藝識流」身心靈協會，傳出死亡案件，1名30歲林姓男子被發現陳屍協會大樓夾層，骨瘦如柴，全案經檢警介入調查後，帶回創辦人、營運長 執行長、療癒師共4人，全案依傷害致死罪偵辦。據了解，協會內部成員也寫下多篇日記，紀錄林男死亡前後的情況，文字內容曝光後令人怵目驚心。

令人毛骨悚然的是，協會內部一名學員在林男死亡後，於「2025-09-30」的日記中留下驚悚細節，開頭便悼念「林XX同學RIP」。他回憶，當天早晨接獲大直派出所通知製作筆錄，才驚覺林男在前一日下午參加「密宗大禮拜」時突然抽搐、臉色慘白，並在凌晨2時猝死於協會辦公室。

該篇日記指出，協會執行長與林姓療癒師聲稱林男正在「突破累劫重大Boss關卡」，只要闖過就能「靈性大幅提升」，並要求其他學員持續放送「巴觀合一祝福（Deeksha）」加持。然而，現場學員卻被嚴格要求不得離開，「連去B1上廁所都要報備」。作者形容，自己多次要求回家卻遭拒，最後在晚間7時前偷偷溜走，並以WeChat對話紀錄作為不在場證明。

▼林姓死者長相陽光且畢業國立知名科技大學。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事實上，該名學員早在9月27日的日記中便透露，協會課程收費高達20萬元，直呼「太貴了」，並計畫與母親一同退費。他更爆料協會資金緊繃，甚至向他借款5千元，抱怨自己「被當冤大頭」。

9月29日的日記則記錄他白天與母親外出，下午參加協會活動，晚上離開後還寫下「吃了7-11便當、喝了手搖飲」等瑣事。儘管心存疑慮，他仍持續出入協會，直到隔日眼見同儕死亡，才成為案件關鍵人證。

警方指出，9月29日23時許，大直派出所接獲報案，稱有男子突然失去呼吸心跳。員警趕赴現場後，鑑識人員隨即採證並查扣監視器主機等證物。警方同時通知死者家屬及4名在場人員（協會創辦人王女、營運長王男、執行長吳男、療癒顧問林男）到所製作筆錄。

經台北地檢署檢察官相驗後，認定有深入調查必要，專案小組隨後持搜索票搜索1處、拘提4人，並於10月3日依殺人等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

 

10/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災
獨／胡瓜與民視合約明年到期　「想收掉一個節目」
快訊／蘆洲便當店氣爆！　7人送醫
獨／心靈療癒死亡日記曝！目擊學員還原詭異現場
4間房子全賣了！美國有錢人寧願租屋　3理由曝光
蔡阿嘎捐80萬助花蓮！原因曝光網讚爆

