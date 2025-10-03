綠能防弊打詐一起來！雲林西部11鄉鎮跨域結盟　檢察官開講

▲與會公務員與再生能源廠商代表專心聆聽，現場氣氛凝重。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為深化公所員工對於綠能犯罪與圖利便民、行政透明及廉政倫理規範間之廉能意識，雲林縣台西、麥寮、四湖、口湖、東勢、崙背、水林、北港、褒忠、元長、二崙等鄉鎮，跨域結合雲林縣警察局共同成立雲林西部區域聯防小組。

「雲林西部區域聯防小組」邀請雲林地檢署蔡勝浩主任檢察官講授「陽光綠能×誠信先行-從綠能防制犯罪談行政透明與倫理規範」課程，並特別邀請再生能源廠商及相關業務之公務同仁參加，期藉由公、私部門合作協力下，建構乾淨清廉的綠能產業。

麥寮鄉長許忠富表示，淨零排放政策是國際趨勢，為達到環境永續之目標，麥寮鄉持續發展再生能源產業，但若欠缺透明機制與倫理約束時，易衍生圖利、關說、洩密等廉政風險與不當行為情事，他也呼籲同仁以行政透明與倫理自持為基礎，事先作好防堵機制，消弭再生能源產業的潛在風險，讓綠能永續的政策目標從雲林西部向外拓展，為國家再生能源政策盡一份心力。

▲雲林縣政府政風處副處長林益年指出，國家任何公共政策若缺乏公開透明，都可能動搖人民的信任。（圖／記者游瓊華翻攝）

政風處副處長林益年致詞指出，國家任何公共政策若缺乏公開透明，都可能動搖人民的信任，綠能政策推動更是如此，若因少數人圖利破壞規範或欠缺行政透明機制，就會讓政策成效大打折扣，因此必須以廉潔作為後盾，才能順利推動國家政策。

蔡主任檢察官指出，綠能產業為國家重點政策，但背後利益龐大，會引起不肖人士的覬覦，若缺乏有效監督，廠商可能透過送禮、關說或其他不正當手段，試圖影響公務員判斷，蔡主任檢察官授課時表示，最有效的防範之道，就是建立「資訊透明、流程公開、利益迴避」的制度，並持續強化公務員倫理教育，讓廉潔守則成為行政日常，如果有疑義，可直接聯繫政風單位，協助釋疑。

課程開始前，台西公所政風室主任陳大中向參訓同仁進行反詐騙宣導，指出165打詐儀表板最新統計顯示，今年8月全台共受理詐騙案件超過1萬5,000件，財產損失金額更是高達73億4866萬元。其中，以網路購物詐騙最為猖獗，共計3,427件，呼籲與會者「遇到可疑訊息先停看聽」，共同建立識詐、防詐的社會防線。

▲台西公所政風室主任陳大中宣導反詐騙。（圖／記者游瓊華翻攝）