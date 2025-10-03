苗栗隨機砍人全台心慌！北市也爆「怪男掐學生」...警方說話了

▲苗栗超商驚悚砍人，北市士林也有家長群組瘋傳有怪男掐女學生脖。（示意圖／ETtoday記者）

記者黃宥寧／台北報導

苗栗市2日驚傳隨機砍人案，48歲邱姓男子出獄不久竟重回超商持刀攻擊，造成1名男子與2名年僅11歲女童受傷。孰料，北市士林某國中家長群組也傳出「怪男在補習班門口掐學生脖子」的驚悚訊息，讓不少家長人心惶惶。對此，士林分局澄清僅是男子與學生擦肩碰撞，引發口角，男子情緒激動出言怒罵，但並未出現攻擊或掐脖行為，且目前未接獲正式報案。

有家長在士林國中家長群組指出，苗栗隨機砍人案才剛發生，沒想到台北市也傳出狀況，稱有學生在學校附近補習班門口遭「怪怪人掐脖子」，後來由補習班大人出面制止。該名家長並在LINE群組向校方反映，直言人心惶惶，擔心士林分局治安亮紅燈，還批評警方每次出事後提升見警率都只是「三分鐘熱度」。

對此，士林分局回應表示，針對外傳學生遭怪男攻擊一事，警方已主動聯繫校方並調閱監視器畫面，初步發現僅是1名男子與2名學生在行走時發生碰撞，並未見到攻擊或掐脖等具體事證。

同時警方強調，後續仍會持續深入釐清狀況，並與校方保持密切合作，加強校園周邊安全維護，確保學童上、下課安心。

苗栗市2日下午驚傳隨機砍人案，48歲邱姓男子疑精神不穩，竟持刀在超商門口攻擊路人，造成2名年僅11歲的女童與1名50歲林姓男子受傷。林男原本只是路過準備繳費，卻因上前協助報警而遭邱男從背後砍傷，傷勢一度嚴重並送進ICU急救。警方獲報後火速趕到，與邱男對峙並成功將其壓制逮捕。