挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

▲台北地院審理京華城案柯文哲出庭 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲7000萬交保後，台北地院也持續審理京華城案。該案被告黃景茂今（2日）以證人身分應訊，柯文哲傍晚在臉書上批檢調已預設立場，只是找人來編故事，黃為了京華城還組織專案小組先研究公益性、對價性，結果檢察官還是給他扣上「你很急」的圖利罪。另外，柯也聲援黃國昌，表示「司法不處理真正的弊案，只是打擊政敵，傷害無辜，甚至追殺真正揭弊的人，這樣下去，台灣會完蛋」。

柯文哲今在臉書說，自從交保以後，至少現在有桌子、椅子、日光燈、電腦，可以好好的研究卷宗。他說，在讀黃景茂局長的偵訊筆錄逐字稿，顯示檢察官根本已有預設立場，只是找人來編故事，逼迫大家去講符合他版本的故事而已。

柯文哲提到，黃景茂局長一直說「研議不違法」，研議本來就是都委會的功能之一，讓都委會提供意見，後面還有「審議」，他偵訊時一直這樣說、今天也這樣說，結果檢察官卻硬是把筆錄寫成「我知道有違法，但是依照柯文哲市長的命令奉交下推進去都委會研議⋯」。

「檢察官，你們是國家公務員，為什麼要違反當事人意志製造筆錄？檢察官，你們才是明知違法而為之。」柯文哲直言，檢察官混淆視聽，利用大家被長時間偵訊，搞不清楚情況，又有心理壓力。因為黃景茂沒有配合招供，在沒有證據的狀況下，拿其他無關的案子恐嚇黃景茂，質疑黃景茂拿多少錢才幫陳情人爭取容積率，這真的太過分了。

柯文哲說，黃景茂稱「人民有他的權利，送研議、送公展，只要文件備齊就可以送，不可以一直擋，監察院也因此糾正過」；事實上，為了把關，黃還組織專案小組先研究公益性、對價性，結果檢察官還是給他扣上「你很急」的圖利罪，在本案又製造一個冤獄。

柯文哲提到，今天律師提出的偵訊筆錄逐字稿，可以讓台灣人民看看檢察官如何製造筆錄，「我再說一遍司法是國家最後一道防線，它應當被人民信任。檢察官不可以勾結特定媒體，淪為政治打手，成為迫害人民的工具」。

「黃景茂是做事認真、奉公守法的公務員。」柯文哲強調，黃景茂後來去中央擔任住都中心執行長，他對都市計畫法非常熟悉、不會明知違法而為之。今天只是為了要牽扯柯文哲，硬是扣他罪名，將他起訴，他根本後面跟這個案子沒有關係。

最後，柯文哲也在臉書寫到，「國家應該保護人民，要依法論法，司法不處理真正的弊案，只是打擊政敵，傷害無辜，甚至追殺真正揭弊的人，這樣下去，台灣會完蛋」，似乎意有所指在挺黃國昌。