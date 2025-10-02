控遭呂秋遠「懷孕歧視」！林沄蓁提告求償百萬　今北院調解無共識

▲林沄蓁控遭「懷孕歧視」向呂秋遠求償百萬。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

律師呂秋遠4月間被爆料，與同樣是律師的林沄蓁交往生子，呂秋遠在女方表明不願墮胎後開除她，引發爭議。林沄蓁告呂秋遠職場懷孕歧視，求償精神慰撫100萬元，今（2）日林沄蓁現身北院，呂秋遠沒到場由律師出面，雙方調解無共識，預定11月開庭審理。

林沄蓁曾是呂秋遠的事務所實習律師，她主張與呂秋遠在2023年交往並發生關係後產下一子，經親子鑑定確認孩子生父是呂秋遠，希望法院判決呂秋遠認領孩子，法院判決指出呂秋遠早已完成相關戶政登記，以訴訟無實益等理由判林女敗訴。

判決在4月間公開後，林沄蓁在網路社群發表多篇短文，描述2人認識、交往、分手過程。並表示，在懷孕後期，呂秋遠不斷以工作為由要求她墮胎，若不墮胎就會下一個決定，而這決定不是她喜歡的。此外，若她要生下小孩，就要離職，無法一起工作，引起各方議論；呂秋遠6月間發長文表示虛心接受評論，但也同時揭露部分LINE對話，表示當初是「生母勾引他」。

林沄蓁今現身台北地院，呂秋遠沒到場，林沄蓁告呂秋遠職場懷孕歧視，求償精神慰撫100萬元，今天調解雙方沒有達成任何共識，林沄蓁說呂秋遠的律師認為不是懷孕歧視，不是因為懷孕讓她工作權受損。本案預定11月開庭審理。