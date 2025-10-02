　
酷航推限定版彩繪YouBike　即起拍照抽1.9萬元機票抵用券

▲▼酷航將在大台北地區推出限定版YouBike彩繪自行車。（圖／酷航提供）

▲酷航在大台北地區推出限定版YouBike彩繪自行車。（圖／酷航提供）

記者周湘芸／台北報導

新航集團旗下低成本航空酷航今天宣布，將在大台北地區推出限定版YouBike彩繪自行車，即日起至11月30日，民眾只要在台北街頭拍攝到限定版的酷航圖樣YouBike，並至官方臉書留言上傳，即有機會獲得台幣1萬9,000元的酷航機票抵用券。

酷航指出，此次聯名YouBike彩繪車款由台灣插畫師Mandie設計，以酷航標誌性的黑黃品牌色為基調，並將「行李箱裝載世界旅行目的地」的概念融入畫面，其中更加入新加坡樟宜機場控制塔與魚尾獅等標誌性地標，也融入酷航的熱門目的地，包括台北101、雪梨歌劇院及東京鐵塔等。

酷航表示，即日起至11月30日民眾只要拍攝到限定版的酷航圖樣YouBike，並於酷航台灣官方Facebook粉絲專頁留言處上傳照片，並加上#藝起耍酷，即有機會獲得價值新台幣1萬9,000元的酷航機票抵用券。

酷航台灣區總經理陳一鳴指出，台灣一直是酷航的重要市場之一，今年10月底冬季班表起，將台北出發的直飛航點陸續增加為新加坡每周28班、日本東京成田每周14班、日本北海道札幌每周7班、韓國首爾每周7班。

Mandie Kuo也說，這次在設計YouBike的圖樣時，融入了旅行的靈感和探索的精神，希望民眾能感受到旅行和探索的美好，讓藝術在日常生活多一點想像力和驚喜。

酷航表示，台北市自2024年2月起實施YouBike前30分鐘免費政策以來，至今已累計逾4億人次的騎乘，說明YouBike共享單車已深度融入市民日常。隨著台灣生活美學風潮興起，美術館參觀人次屢創新高，民眾對於藝術、運動的城市體驗需求也日益增加，此次合作推出藝術彩繪車款，希望將旅行美學帶入日常通勤。

另外，台灣虎航迎接開航11周年慶，推出「台虎制霸王」挑戰賽，2025年12月31日前，只要在指定期限內完成任一挑戰區域中所有航點，且最快上傳者，即可獲得不限航點半年內無限次搭乘權利，另有近百張不限航點來回機票、尊榮虎會員資格、加碼10倍回饋金等獎勵供參賽者。

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／內湖40歲媽媽、10歲女童家中雙亡
酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了
虐待158次「Finger inside」　幼兒園僅減招20
槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金
18歲新生校內慘死　頭部嚴重撞擊、顱內出血
台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美
快訊／年輕人踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書
快訊／三地集團總裁慘了！　檢方兵分多路搜索

YouBike昨晚大當機影響2萬人！　北市交通局開罰微笑單車10萬元

YouBike昨晚大當機影響2萬人！　北市交通局開罰微笑單車10萬元

台北市1日晚間YouBike出現異常，許多民眾無法借車也無法還車，由於適逢下班時間，讓不少通勤民眾哀號。微笑單車公司說明，此次事件影響逾2萬名使用者，深感抱歉；台北市交通局也表示，將處最重罰10萬元。

北北桃YouBike大當機　顏若芳要求：依約裁罰、協調補償方案

北北桃YouBike大當機　顏若芳要求：依約裁罰、協調補償方案

北北桃YouBike大當機！　交通局回應了

北北桃YouBike大當機！　交通局回應了

公共自行車夯爆！台南YouBike 2.0破千萬人次幸運兒可獲禮券

公共自行車夯爆！台南YouBike 2.0破千萬人次幸運兒可獲禮券

台東YouBike滿意度96.6%　騎乘補助至年底

台東YouBike滿意度96.6%　騎乘補助至年底

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

