酷航推限定版彩繪YouBike　即起拍照抽1.9萬元機票抵用券

▲酷航在大台北地區推出限定版YouBike彩繪自行車。（圖／酷航提供）

記者周湘芸／台北報導

新航集團旗下低成本航空酷航今天宣布，將在大台北地區推出限定版YouBike彩繪自行車，即日起至11月30日，民眾只要在台北街頭拍攝到限定版的酷航圖樣YouBike，並至官方臉書留言上傳，即有機會獲得台幣1萬9,000元的酷航機票抵用券。

酷航指出，此次聯名YouBike彩繪車款由台灣插畫師Mandie設計，以酷航標誌性的黑黃品牌色為基調，並將「行李箱裝載世界旅行目的地」的概念融入畫面，其中更加入新加坡樟宜機場控制塔與魚尾獅等標誌性地標，也融入酷航的熱門目的地，包括台北101、雪梨歌劇院及東京鐵塔等。

酷航表示，即日起至11月30日民眾只要拍攝到限定版的酷航圖樣YouBike，並於酷航台灣官方Facebook粉絲專頁留言處上傳照片，並加上#藝起耍酷，即有機會獲得價值新台幣1萬9,000元的酷航機票抵用券。

酷航台灣區總經理陳一鳴指出，台灣一直是酷航的重要市場之一，今年10月底冬季班表起，將台北出發的直飛航點陸續增加為新加坡每周28班、日本東京成田每周14班、日本北海道札幌每周7班、韓國首爾每周7班。

Mandie Kuo也說，這次在設計YouBike的圖樣時，融入了旅行的靈感和探索的精神，希望民眾能感受到旅行和探索的美好，讓藝術在日常生活多一點想像力和驚喜。

酷航表示，台北市自2024年2月起實施YouBike前30分鐘免費政策以來，至今已累計逾4億人次的騎乘，說明YouBike共享單車已深度融入市民日常。隨著台灣生活美學風潮興起，美術館參觀人次屢創新高，民眾對於藝術、運動的城市體驗需求也日益增加，此次合作推出藝術彩繪車款，希望將旅行美學帶入日常通勤。

另外，台灣虎航迎接開航11周年慶，推出「台虎制霸王」挑戰賽，2025年12月31日前，只要在指定期限內完成任一挑戰區域中所有航點，且最快上傳者，即可獲得不限航點半年內無限次搭乘權利，另有近百張不限航點來回機票、尊榮虎會員資格、加碼10倍回饋金等獎勵供參賽者。