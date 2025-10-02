麥當勞推BTS「TinyTAN盲盒公仔」　全套7款10/8限量開賣

▲台灣麥當勞攜手「TinyTAN」推出「TinyTAN盲盒」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞宣布攜手「TinyTAN」推出「TinyTAN盲盒」，全套共7款角色，除可獲得公仔外還附有雙面人物小卡，10月8日起正式開賣，每人單筆最多限購4個。

「TinyTAN」是以韓國男子團體「防彈少年團（BTS）」的7位成員為原型所化身的可愛角色，每個角色都擁有鮮明個性，其靈感來自成員們的真實特質，並共同打造出獨特的敘事宇宙，透過名為「魔法之門（Magic Door）」的設定，「TinyTAN」穿越現實與幻想的界線展開一段段奇幻旅程。

▲TinyTAN盲盒全套共7款角色。

此次麥當勞推出「TinyTAN盲盒」ENCORE版，每一款公仔皆穿著結合麥當勞元素的特別服裝，十分可愛，盲盒還附有雙面人物小卡，更結合創新數位體驗，只要掃描包裝上的專屬QR CODE即可進入「TinyTAN」數位世界，觀看角色演出進行有趣的互動。

「TinyTAN盲盒」將於10月8日上午10時30分在全台麥當勞正式開賣，凡購買任一超值全餐加價129元即可獲得1個，每份超值全餐限加購1個，每人單筆消費限購4個，不可挑款，數量有限、售完為止。

▲繼光香香雞X坂本日常推出第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名活動目前於全門市開跑，持續販售「坂本日常聯名套餐」，內含大份香香炸雞、原味樂薯、墨魚甜不辣（海苔），搭配聯名紙袋及炸雞紙桶，每份售價289元。

▲第2波以限定版傳說組織「THE ORDER」打造4款限量卡牌。

這次更以限定版傳說組織「THE ORDER」打造4款限量卡牌，有「坂本太郎」、「大佛&神神廻」、「X／SLUR」、「南雲」等角色，其中「X／SLUR」為隱藏版，只要買聯名套餐就送卡牌盲包1張，共4款隨機贈送。

▲▼同步還有2款限量周邊。

加碼推出2款限量周邊，「針織手提袋」印有坂本商店字樣，加價購239元；「環保收納袋」則搭配吊飾提供收納，加價購299元，即日起更祭出「豪華二件組」，內含聯名證件套1個（4款隨機）+聯名環保收納袋1個，優惠價449元，且凡購買「豪華二件組」還可加價29元購買收藏盲卡1包（8款隨機）、針織手提袋1個特價180元，售完為止。