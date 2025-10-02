　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

▲▼紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚。（圖／路透）

▲紐約市布朗克斯區一棟20層公寓大樓，1日傳出坍塌事故。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

紐約市布朗克斯區一棟20層公寓大樓，1日早上驚傳局部坍塌事故，現場一角從地面到屋頂全數垮落，堆成一片瓦礫。市消防局表示，初步並無人受傷，事故疑似因瓦斯爆炸導致焚化爐煙囪倒塌，但未波及住家單元，相關調查已展開。

據《CNN》報導，市警局表示，事發時間約在早上8點10分，警方接獲911報案後抵達Mitchel Houses大樓，發現部分建築物已坍塌。消防員、建築檢查人員及公用事業公司Con Edison都已到場，警方則在周邊設立警戒線，呼籲民眾勿靠近。現場影片顯示，坍塌瞬間塵土飄散，許多冷氣機因磚牆倒塌被扯落在瓦礫堆中。

市長艾瑞克亞當斯於社群平台X發布訊息，強調已獲得最新通報，並提醒大家遠離事故現場以策安全。紐約房屋局則聲明，將針對事件原因及是否有其他損害進行全面調查。

紐約市公共住宅多數為上世紀中期興建，現有約50萬人居住於這些老舊大樓。由於設施老化，住戶長期反映鼠患、漏水及供暖中斷等問題。2019年，聯邦監管人員進駐協助改善，2024年監管期結束時，仍指出大多數大樓的物理狀況依舊堪憂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
澳洲小鮮肉險遭台女友毒死3次　主治醫揭命懸一線過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

國際火線／境外製作電影徵100%關稅：川普想謀殺好萊塢？

慕尼黑自殺爆炸釀1死！啤酒節緊急暫停開放　全城戒備

召集全美軍官開會「戰爭部長寂靜下台」　川普討拍要掌聲：太安靜

被誤認「松鼠」遭開槍！　美17歲少年狩獵後腦杓中彈亡

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

6.9強震醫院急疏散！醫冒雨「路邊接生」　她產下健康男嬰

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

國際火線／境外製作電影徵100%關稅：川普想謀殺好萊塢？

慕尼黑自殺爆炸釀1死！啤酒節緊急暫停開放　全城戒備

召集全美軍官開會「戰爭部長寂靜下台」　川普討拍要掌聲：太安靜

被誤認「松鼠」遭開槍！　美17歲少年狩獵後腦杓中彈亡

心臟病發！他失控自撞「撞到心臟科主任門口」　幸運救回一命

俄軍1.2億飛了！Mi-8直升機遭烏無人機擊落　畫面曝光

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

6.9強震醫院急疏散！醫冒雨「路邊接生」　她產下健康男嬰

哪個角色最難畫？動畫師舉《鬼滅》禰豆子「一細節」難到極致

筆畫扭曲！女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

19歲男星為哄女友跑路！　女主角氣哭「不跟我親嘴」5天趕拍80集

一台印表機失守，整間公司被駭！　邊陲連網設備淪資安破口

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

淺眠睡不好？掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

「四川艦」即將海試　076兩棲攻擊艦拆除電彈軌道棚架

47萬稅金免繳！母子繼承3900萬遺產　靠憲法判決神反轉

國際火線／境外製作電影徵100%關稅：川普想謀殺好萊塢？

【整層遭活埋】佛祖街成泥沙地獄！ 開挖震撼畫面曝

國際熱門新聞

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

女老師把4隻生病小貓　帶教室活餵蟒蛇

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

麥當勞震到全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀

俄軍1.2億飛了！直升機遭烏無人機擊落

美國聯邦政府　時隔7年再度停擺

關稅大刀砍電影：川普謀殺好萊塢？

台灣被點名　成俄石腦油最大買家

慕尼黑自殺爆炸1死　啤酒節暫關全城戒備

百年教堂震垮！宿霧強震69死　進入災難狀態

美台關係陷困境　專家曝「最務實」是這招

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

更多熱門

相關新聞

外交突破！　林佳龍聯大期間訪紐約

外交突破！　林佳龍聯大期間訪紐約

外交部長林佳龍剛結束歐洲行，帛琉總統辦公室24日透過社群平台指出，林佳龍與帛琉總統惠恕仁、駐美代表俞大㵢23日在美國紐約會晤。據外媒報導，這是首次有台灣外交部長在所謂的聯合國大會週（UNGA Week）期間現身紐約。針對相關議題，外交部今（25日）僅表示，沒有評論。據了解，林佳龍已於24日返台。

南韓總統李在明訪美接見美參眾議員

南韓總統李在明訪美接見美參眾議員

女助教勾引17歲少年！午休溜出學校激戰

女助教勾引17歲少年！午休溜出學校激戰

情侶參觀婚宴場地　意外獲得「三色貓女兒」

情侶參觀婚宴場地　意外獲得「三色貓女兒」

紐約時裝周／秦嵐逆齡狀態看秀

紐約時裝周／秦嵐逆齡狀態看秀

關鍵字：

紐約布朗克斯區公寓坍塌瓦斯爆炸市長警告

讀者迴響

熱門新聞

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

彰化伯騎腳踏車衝光復救災！婉拒志工床墊睡紙板

不敢要博愛座了？北捷白髮嬤改坐淺藍色椅休息

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

即／屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

原住民翁困多天奇蹟生還　激動道謝：Aray

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

花蓮募款達標！全聯第1、神秘捐款人登第2

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面