紐約20層大樓被劈開一道！疑瓦斯爆炸煙囪全毀　滿地都是碎磁磚

▲紐約市布朗克斯區一棟20層公寓大樓，1日傳出坍塌事故。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

紐約市布朗克斯區一棟20層公寓大樓，1日早上驚傳局部坍塌事故，現場一角從地面到屋頂全數垮落，堆成一片瓦礫。市消防局表示，初步並無人受傷，事故疑似因瓦斯爆炸導致焚化爐煙囪倒塌，但未波及住家單元，相關調查已展開。

據《CNN》報導，市警局表示，事發時間約在早上8點10分，警方接獲911報案後抵達Mitchel Houses大樓，發現部分建築物已坍塌。消防員、建築檢查人員及公用事業公司Con Edison都已到場，警方則在周邊設立警戒線，呼籲民眾勿靠近。現場影片顯示，坍塌瞬間塵土飄散，許多冷氣機因磚牆倒塌被扯落在瓦礫堆中。

市長艾瑞克亞當斯於社群平台X發布訊息，強調已獲得最新通報，並提醒大家遠離事故現場以策安全。紐約房屋局則聲明，將針對事件原因及是否有其他損害進行全面調查。

紐約市公共住宅多數為上世紀中期興建，現有約50萬人居住於這些老舊大樓。由於設施老化，住戶長期反映鼠患、漏水及供暖中斷等問題。2019年，聯邦監管人員進駐協助改善，2024年監管期結束時，仍指出大多數大樓的物理狀況依舊堪憂。