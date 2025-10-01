北捷被踹婦是「學界頭痛人物」　曾有台大教授不堪騷擾離職

▲北捷老婦與年輕人衝突，被爆出是中研院名人，是院內會議常客與頭痛人物。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

北捷日前發生一名婦人因要求讓出優先席，與年輕人爆發衝突，更被爆出是「中研院名人」，但中研院否認是院內研究或行政人員。中研院人員私下指出，該婦人是中研院會議上常客與頭痛人物，會踴躍舉手發問而影響會議進行，更是鎖定會議上的茶點與便當，曾有工作人員因要求婦人先不要拿茶點，竟遭婦人拿起茶點丟到身上。另有網友指出，曾有一名台大數學系教授因不堪其騷擾而離職。

一名婦人近日搭乘台北捷運時，與坐在優先席上年輕人發生口角，遭到一腳踹倒，今天這名73歲曾姓白髮婦人因竊盜遭通緝，被大同分局警員逮捕到案。但這起事件引發熱議，被爆料是「中研院名人」，甚至有網友指出，婦人在學術界有「白髮魔女」之稱。

今天更傳出該婦人原本是中研院研究員，因升等沒過就變成這樣。中研院今天表示，該名婦人並非中研院內研究人員，也不是行政人員。

不過，此事引發各界關注，一名台大洪姓教授在臉書PO文，指該婦人縱橫各研討會，拿資料、吃點心，當主席問聽眾有沒有問題時，舉手問問題。該文引發網友熱議，超過2300次分享，網友提到，該婦人是「領取會議便當、茶點的首席頭號人物，無論大小會議都會見到她的身影」，甚至外號是「研討會達人」或「白髮魔女」，另有網友提及，「只因櫃檯女士阻止該婦人撕走一張演講海報，導致自己被唸了三十多分鐘。」

另有網友PO文，指該名婦人早在20多年前，藉故向一名台大數學系張姓兼任教授請益，張師一再婉拒，但該婦人多次以信件等方式限期張師與其見面，張師不堪其擾而請辭。

不願具名的中研院人員私下指出，該名婦人是中研院會議上常客，也是大家的頭痛人物，可能透過網路等公開資訊，查到院內的記者會相關會議，所以經常出現在中研院內的會議，該名婦人除了會索取相關資料，還經常舉手發問而影響會議進行，讓不少研究人員相當頭痛，為此主辦單位每次會議都要設立主持人，藉此過濾到場聽眾的發問。

另名中研院人員表示，該婦人主要目的，其實是鎖定會議提供的茶點與便當，但有時會議進行比較久，該名婦人會想提早拿茶點，因此爆發衝突。曾有一次會議茶敘前，茶點已經擺設出來，該名婦人想先拿茶點，工作人員關心前去詢問，結果婦人竟然把茶點往工作人員身上丟，隨後人就跑走。