70億「帽子大王」被洗臉！　爆欠4000萬工程款

▲負責承攬工程的資源國際股份有限公司負責人粘丞毅，帶著下包商一起站出來捍衛權益，向美邦開發追討積欠的千萬工程款。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

全球最大帽子製造商偉仲集團主席，同時也是國內熱導管供應商龍頭業強科技(6124)董事長的王台光，身價超過70億元，跨業事業經營有成，不過樹大必有枯枝，近期CTWANT接獲投訴，他所擔任負責人的美邦開發建設公司，惡意積欠承攬工程的營造商和包商約4000萬元，影響約20個包商、數百名工人，包商以停工抵制並投訴媒體，盼「帽子大王」王台光能出來面對。

▲王台光(左)所經營的偉仲集團，為全球規模最大帽子製造商，後來他又轉進科技業、LED照明業，知名照明品牌旭光牌便是他的事業體之一。

19日中午，幾位包商和工人們顧不了休息時段，聚集在北市內湖石潭段集合式住宅工地前，烈陽下拉著「王台光欠債還錢」白布條，向CTWANT投訴，他們承攬美邦開發石潭段工程，5、6月工程款共2000多萬元，應付未付，連帶跳票影響20多個下游包商和數百個工人家庭，若再加上10%工程保留款，合計約4000萬元遭扣留在美邦開發。

被投訴的美邦開發負責人正是王台光，因他所經營的偉仲集團，為全球規模最大的帽子製造商，又有「帽子大王」美名，Nike、adidas等都是他的客戶。20年前，王台光一口氣砸40億元現金購併業強科技，2006年還曾花30億元擊敗沈慶京入主中石化(1314)。

▲王台光的企業包含偉仲、業強、旭光、美邦等公司，辦公室皆集中在南港軟體園區當中。

除了擔任業強科技董事長，王台光還跨足照明業，標下旭光牌燈泡商標權。2016年再轉戰建築業，曾推出「美邦仁愛One More」、「美邦The Day」「美邦One More」等地上權住宅案。2021年又斥資3.99億元，購入工具機廠百德機械(4563)，成為董事兼大股東。20年前王台光就有70億元身價，如今資產實力更是不容小覷。

這次引起糾紛的內湖石潭案，基地面積800坪，規劃興建3棟地上5層、地下2層樓建築，目前完工進度已到98%，只剩地下室停車場地坪施作和樓梯扶手的安裝，便可申請使照。據了解，雖規劃為集合式住宅，但並未有銷售行為，尚無一般消費者受到影響。

承攬該工程的是資源國際股份有限公司，負責人粘丞毅告訴記者，該案前一手營造商興建到3層樓後便解約，而他於2023年10月12日簽約續建，初期工程付款都還正常，到今年5月25日向美邦提出工程項目、數量核對，並開立發票請款，讓他感到不可思議的是，「6月30日為付款日，中間隔了35天，他(美邦)都沒有任何異議，當天說不付就不付。」

▲粘丞毅表示，對於工程欠款，前面幾次協商都在打轉，美邦開始不願回應，因此決定投訴媒體，希望王台光先生能出面解決。

另一名負責結構和裝修工程的林姓包商也表示，正常來說，工程進度經現場工程人員核對、計價後送到總公司審查，若有缺失會跟現場工程人員討論改善，但美邦將所有計價項目都向總公司核對過，發票美邦也收了，最後不放款理由竟是「因為有缺失」，但又提不出缺失項目，讓他們無所適從。

粘丞毅氣沖沖地說，更可惡的是，美邦一方面不付款，另一頭還拿著發票去申報營業稅，「今天如果說是400萬，我認賠啦，但這是4000萬，會要我的命啊，我怎麼可能讓他這樣子這樣瞎搞？要想盡辦法跟他對抗。」

「下面這麼多廠商工人等發錢、吃飯，美邦不付款，連帶影響我們發薪和支付給材料廠商的費用，對我們的信譽影響很大，甚至有廠商因此還跑去外面跟別人借錢。」林姓包商懷疑是美邦開發主管「亂搞」，至於王台光知不知情，或知道多少實情，便不得而知。

記者致電美邦開發，對此事件，美邦不接受採訪。

