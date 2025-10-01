台中虎媽虐死21歲女「驚悚內幕」曝！　疑伴屍5天滅證

記者葉國吏／綜合報導

台中市大甲區21歲陳姓女子遭母親詹姓女子長期虐待，甚至禁錮餓死的案件掀起社會譁然。「虎媽」詹女在9月21日就發現女兒房內毫無動靜，但冷漠稱兩人冷戰未多加理會，直到25日陳父察覺屍臭破門入內才揭露悲劇。期間，詹女疑忙於掩蓋虐待痕跡，令人震驚。

▲台中拘禁女兒案，媽媽詹女遭收押，爸爸陳男（深藍衣者）10萬交保。（圖／民眾提供）

根據了解，陳女自2022年被迫休學後，即被母親關入家中1樓僅5坪大的孝親房中，長達3年。該房雖有獨立衛浴，但窗戶全封，形同牢房。詹女訂下苛刻的日常規範，若不達標便打罵或剝奪食物，更慘的是一旦犯錯還得被關廁所寫悔過書。陳女在母親的高壓統治下，經常一天只吃一餐甚至完全挨餓。

更令人心痛的是，房門僅有簡易喇叭鎖，但陳女卻因極端恐懼不敢離開房間。虎媽詹女透過飢餓懲罰與精神孤立，將女兒完全掌控。陳女身高150公分，死亡時體重僅剩30公斤，猶如枯瘦骨架。陳父雖與妻女同住，卻因妻子強勢長期不敢干預，直到25日才因異味加上妻子戴手套整理房內物品起疑，衝入房內才驚見女兒陳屍。

▲台中一名詹女涉嫌拘禁21歲女兒致死，被爆20年前也不給婆婆飯吃，甚至虐打上新聞。（圖／民眾提供）

更駭人的是，詹女在女兒死亡後並未立即報案，從21日察覺女兒無反應到25日，疑持續銷毀悔過書等施虐痕跡，甚至阻止陳父聯繫葬儀社。案發後，詹女因涉嫌拘禁致死罪被羈押禁見，而陳父則以10萬元交保並列為被告。這起案件揭露長期家庭暴力的恐怖，震動社會人心。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線

