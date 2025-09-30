　
地方 地方焦點

搶救光復鄉！房仲全聯會聯合全台房仲公會　捐物資+投入災區清理

▲搶救光復鄉，房仲全聯會捐物資投入災區清理

▲房仲公會全聯會聯合全省各地方公會捐贈物資支援災區。（圖／房仲全聯會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

樺加沙颱風重創花蓮，造成光復鄉災情慘重，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會(簡稱房仲全聯會)理事長王瑞祺，隨即串聯各縣市房仲公會，並攜手花蓮縣房仲公會理事長韓林梅及團隊，展開救災物資援助行動。

王瑞祺30日表示，房仲業一向以幫助民眾安居為使命，災難發生時更不能缺席。面對此次颱風造成的災害，房仲全聯會秉持「同島一命、人溺己溺」的精神，團結全台同業力量，實踐產業社會責任。

▲搶救光復鄉，房仲全聯會捐物資投入災區清理

▲協助災區住戶清理堆積的厚重淤泥。（圖／房仲全聯會提供）

房仲全聯會號召全台房仲公會發揮互助精神，籌措並捐贈圓鍬、刮板、斗車等清理工具各百餘支，以及口罩、毛巾、雨衣、防寒衣等物資。

此次行動集結了六都、台灣省聯合會與各縣市房仲公會的力量，包括台北市公會理事長蘇金城、高雄市公會理事長郎德明、新北市公會理事長林平川、桃園市公會理事長蕭順智、臺中市公會理事長林志雲、台南市公會理事長鄭淵臨、台灣省聯合會理事長邱奕勝，以及各縣市房仲公會，都義無反顧加入捐助行列。

▲搶救光復鄉，房仲全聯會捐物資投入災區清理

▲接力將淤泥清出。（圖／房仲全聯會提供）

其中宜蘭縣房仲公會理事長陳振坤更率領理監事團隊，連夜採購物資送往花蓮，再由花蓮縣房仲公會理事長韓林梅轉送至災區，讓救援與清理工作得以及時推進。此外，房仲全聯會亦通知全台業者，期盼能讓花蓮出身的從業人員休假返鄉，協助投入家園清理與災後安置。

王瑞祺說，此次行動不僅是物資上的支援，更是全台房仲同仁愛心的凝聚，尤其第24屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮日前才於花蓮舉辦，親眼見到災區因颱風所造成的損害後，更能感同身受花蓮鄉親的艱辛，後續重建仍需要許多人力協助與物資支援，房仲全聯會將持續關注後續復原情況，隨時伸出更多援手，也期盼房仲夥伴們能在連假後持續發揮博愛精神，協助災區重建家園，陪伴花蓮度過難關。

指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

21萬桃園學童受惠！　凌濤：「生生有鮮奶」也提供豆漿選擇

金門機場候補排爆！加開1航班仍有百人滯留　旅客怒吼「我要回家」

守護學童視力健康　台中眼科診所捐贈千副眼鏡助弱勢

棄中秋節大檔期！「太陽餅超人」夜奔數百公里送1.5萬片餅進災區

2025台南國華松王宴10/19登場　黃偉哲邀全民共下「呷辦桌」

東石海之夏烤肉熱潮！　嘉縣衛生局加強監督食品業者

半馬挑戰、健康體驗、嘉年華同樂　紅崴邀全民一起跑出健康

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

川普最後通牒　限哈瑪斯4天內同意和平協議：否則結局將非常悲慘

緊急鈴沒反應！女被關客運行李艙「狂拍門沒人理」　幽閉畫面曝光

以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

冬季出國滿額送「國內4星飯店住宿券」　自由行、團體遊皆適用

公司送350萬豪車！國稅局不課贈與稅　綜所稅風險最高破140萬

【剛結婚卻辦喪事】罹難者兒悲憤：媽媽根本沒接到通知！

相關新聞

吊車大王出手了「罹難者每人1萬」！再捐2台小山貓

吊車大王出手了「罹難者每人1萬」！再捐2台小山貓

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創光復、萬榮鄉等，累計15人死亡，另有31人仍下落不明。而一向熱心公益的啟德機械起重工程董事長胡漢龑表示，捐出2台小山貓救災之外，也會提供往生者家屬1萬元的資助，以及50萬物資，盼能協助當地居民度過難關。

中壢六和扶輪社前進桃園復興偏鄉　傳愛

中壢六和扶輪社前進桃園復興偏鄉　傳愛

桃園東北扶輪社　小英之友會捐物資及救助金

桃園東北扶輪社　小英之友會捐物資及救助金

捐獎金給浪浪　她：牠們比我更需要支持

捐獎金給浪浪　她：牠們比我更需要支持

旭富大火狂燒45小時！「川普」為勇消提神打氣

旭富大火狂燒45小時！「川普」為勇消提神打氣

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

