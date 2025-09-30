搶救光復鄉！房仲全聯會聯合全台房仲公會　捐物資+投入災區清理

▲房仲公會全聯會聯合全省各地方公會捐贈物資支援災區。（圖／房仲全聯會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

樺加沙颱風重創花蓮，造成光復鄉災情慘重，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會(簡稱房仲全聯會)理事長王瑞祺，隨即串聯各縣市房仲公會，並攜手花蓮縣房仲公會理事長韓林梅及團隊，展開救災物資援助行動。

王瑞祺30日表示，房仲業一向以幫助民眾安居為使命，災難發生時更不能缺席。面對此次颱風造成的災害，房仲全聯會秉持「同島一命、人溺己溺」的精神，團結全台同業力量，實踐產業社會責任。

▲協助災區住戶清理堆積的厚重淤泥。（圖／房仲全聯會提供）

房仲全聯會號召全台房仲公會發揮互助精神，籌措並捐贈圓鍬、刮板、斗車等清理工具各百餘支，以及口罩、毛巾、雨衣、防寒衣等物資。

此次行動集結了六都、台灣省聯合會與各縣市房仲公會的力量，包括台北市公會理事長蘇金城、高雄市公會理事長郎德明、新北市公會理事長林平川、桃園市公會理事長蕭順智、臺中市公會理事長林志雲、台南市公會理事長鄭淵臨、台灣省聯合會理事長邱奕勝，以及各縣市房仲公會，都義無反顧加入捐助行列。

▲接力將淤泥清出。（圖／房仲全聯會提供）

其中宜蘭縣房仲公會理事長陳振坤更率領理監事團隊，連夜採購物資送往花蓮，再由花蓮縣房仲公會理事長韓林梅轉送至災區，讓救援與清理工作得以及時推進。此外，房仲全聯會亦通知全台業者，期盼能讓花蓮出身的從業人員休假返鄉，協助投入家園清理與災後安置。

王瑞祺說，此次行動不僅是物資上的支援，更是全台房仲同仁愛心的凝聚，尤其第24屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮日前才於花蓮舉辦，親眼見到災區因颱風所造成的損害後，更能感同身受花蓮鄉親的艱辛，後續重建仍需要許多人力協助與物資支援，房仲全聯會將持續關注後續復原情況，隨時伸出更多援手，也期盼房仲夥伴們能在連假後持續發揮博愛精神，協助災區重建家園，陪伴花蓮度過難關。