　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

▲▼為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生女「被丈夫砍死」。（圖／翻攝GoFundMe）

▲37歲的茱恩生產不久後遭丈夫謀殺。（圖／翻攝GoFundMe）

記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭一名37歲女子透過網路認識美國丈夫，為愛遠渡重洋結婚生子，並且夢想在新家園成為一名律師，未料這段婚姻僅維繫1年半，她就在懷孕生子不久後，慘遭老公殺害分屍。

受害者茱恩（June Bunyan）透過X認識25歲丈夫強納森（Jonathan Renteria），大約18個月前抵達加州與心愛的老公結婚，最近才剛生下一名女嬰。除了婚姻之外，她也努力成為一名律師，夢想幫助弱勢族群。

不過，茱恩曾和友人透露，懷孕期間和生產後，丈夫經常批評她的身材，「（她）覺得再也無法依靠丈夫，從未見過他如此惡劣。」

茱恩失去音訊一周後，友人憂心報案，但當警方趕抵夫妻倆位於洛斯費利茲（Los Feliz）的住處時，卻只發現受害者被肢解的遺體。

驗屍官檢驗後確認，茱恩死於頸部多處創傷。鄰居艾莉兒（Arielle Miller）事後受訪時透露，她曾目睹嫌犯從家中提出好幾個大袋子，但當時並不曉得發生了什麼事，「她試圖離開他，我想他就是在那時殺了她。」

警方很快循線找到嫌疑重大的丈夫強納森，他11日在文圖拉郡（Ventura County）一家飯店企圖自殺，並留下紙條承認殺害妻子，但被及時趕到的醫護人員救回一命。

如今，強納森面臨謀殺及毀損屍體罪，目前仍在羈押中，保釋金設為400萬美元（約新台幣1.2億元），預計11月18日出庭。茱恩家屬已發起募資活動，希望將遺體運回蘇格蘭安葬，他們的小女兒則被確認平安無恙。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇一下車「又跟愛女親嘴」！
獨／沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了
遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋
快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判
38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普再揮刀！進口家具課25%關稅「10/14上路」　明年恐翻倍

喝可樂等於慢性自殺？美研究曝「一杯少活12分鐘」：這樣吃才健康

澳洲豪華Airbnb爆「母女雙屍案」！1晚要價2萬　奢華正面照曝

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

赴日注意！日本自動販賣機大漲價　1瓶「破200日圓」大關

狂暴大象故意撞倒觀光船　女遊客遭「象鼻壓入水中」驚險畫面曝

OnlyFans辣模捲分屍案！　歌手男友遭毒梟「折磨至死」後肢解

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

川普再揮刀！進口家具課25%關稅「10/14上路」　明年恐翻倍

喝可樂等於慢性自殺？美研究曝「一杯少活12分鐘」：這樣吃才健康

澳洲豪華Airbnb爆「母女雙屍案」！1晚要價2萬　奢華正面照曝

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

赴日注意！日本自動販賣機大漲價　1瓶「破200日圓」大關

狂暴大象故意撞倒觀光船　女遊客遭「象鼻壓入水中」驚險畫面曝

OnlyFans辣模捲分屍案！　歌手男友遭毒梟「折磨至死」後肢解

公館圓環通車首個上班日！　陳學聖秀影片大讚「很好開」

EVOASIS攜手臺南市府啟動快充站建置　首批6站18槍180kW上線

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

換季爛臉妝不貼？簡化程序、避免美白酸類都關鍵

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

蛋殼的逆襲！　1區買氣超越仁武「單價首飆37萬」

【這畫面太鬧】桃園中壢會展中心周圍「逆向一整排」超誇張！

國際熱門新聞

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

玩手遊輸了　少年掃射殺光全家人

日本自動販賣機全面漲價！破200日圓大關

美政府關門倒數「衝擊一次看」　航班也受影響

飄洋過海來結婚　她遭親夫殘殺肢解

月薪14萬　他退休前驚揭「妻子秘密」

即／川普宣布：境外電影全課100%關稅

美政府恐關門！美股四大指數仍收漲　輝達漲逾2％

全球第一YTR新片「火海逃生」搶千萬　網罵爆

死者靈堂現身？男走進自己告別式　嚇壞全場

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

他肛門塞入「一大罐香氛蠟燭」拔不出

更多熱門

相關新聞

OnlyFans辣模捲分屍案　歌手男友遭毒梟肢解

OnlyFans辣模捲分屍案　歌手男友遭毒梟肢解

墨西哥驚傳駭人聽聞的分屍命案！兩名來自哥倫比亞的男歌手日前在墨西哥遭到販毒集團殘忍虐殺，遺體被發現時已遭肢解成塊。令人震驚的是，當地警方隨後逮捕了擁有14萬人追蹤的OnlyFans辣模米勒（Angie Miller），因為她正是其中一名死者的女友，傳出她可能掌握了兩名死者失蹤前的關鍵行蹤。

蘇格蘭探員要救戰地傷兵　超流利中文露餡

蘇格蘭探員要救戰地傷兵　超流利中文露餡

50歲男失蹤　追蹤手機發現被塞在「鄰居行李箱」

50歲男失蹤　追蹤手機發現被塞在「鄰居行李箱」

21歲女大生「誤上假Uber」！遭砍120刀身亡

21歲女大生「誤上假Uber」！遭砍120刀身亡

男持刀對準心臟揚言自戕！19歲女友拍刀搶救害亡

男持刀對準心臟揚言自戕！19歲女友拍刀搶救害亡

關鍵字：

蘇格蘭愛情悲劇殺害分屍夢想成真

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面