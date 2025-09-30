為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

▲37歲的茱恩生產不久後遭丈夫謀殺。（圖／翻攝GoFundMe）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭一名37歲女子透過網路認識美國丈夫，為愛遠渡重洋結婚生子，並且夢想在新家園成為一名律師，未料這段婚姻僅維繫1年半，她就在懷孕生子不久後，慘遭老公殺害分屍。

受害者茱恩（June Bunyan）透過X認識25歲丈夫強納森（Jonathan Renteria），大約18個月前抵達加州與心愛的老公結婚，最近才剛生下一名女嬰。除了婚姻之外，她也努力成為一名律師，夢想幫助弱勢族群。

不過，茱恩曾和友人透露，懷孕期間和生產後，丈夫經常批評她的身材，「（她）覺得再也無法依靠丈夫，從未見過他如此惡劣。」

茱恩失去音訊一周後，友人憂心報案，但當警方趕抵夫妻倆位於洛斯費利茲（Los Feliz）的住處時，卻只發現受害者被肢解的遺體。

驗屍官檢驗後確認，茱恩死於頸部多處創傷。鄰居艾莉兒（Arielle Miller）事後受訪時透露，她曾目睹嫌犯從家中提出好幾個大袋子，但當時並不曉得發生了什麼事，「她試圖離開他，我想他就是在那時殺了她。」

警方很快循線找到嫌疑重大的丈夫強納森，他11日在文圖拉郡（Ventura County）一家飯店企圖自殺，並留下紙條承認殺害妻子，但被及時趕到的醫護人員救回一命。

如今，強納森面臨謀殺及毀損屍體罪，目前仍在羈押中，保釋金設為400萬美元（約新台幣1.2億元），預計11月18日出庭。茱恩家屬已發起募資活動，希望將遺體運回蘇格蘭安葬，他們的小女兒則被確認平安無恙。