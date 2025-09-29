　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白飯車被攔阻　志工吃不到便當怒「官員在搞事」！員警曝無奈真相

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲大批志工前往支援。（圖，下同／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流遭泥水覆蓋，吸引大批志工前往支援。一名志工帶著簡單裝備趕赴現場，沒想到災情比新聞畫面更嚴重，志工雖然多但現場缺乏分工與引導，導致很多人閒置、效率低，現場發放的便當量很少，就連水都要到很遠的地方才能取得，讓他超傻眼。對此，有員警留言，透露物資運送卡關的原因。

原PO在Dcard發文，帶著挖土工具、雨鞋、水、麵包等等簡單裝備，就前往災區了，現場災情比新聞上看到的更嚴重，不過人力分配混亂，有許多等待清掃的房子，但很多志工都在閒晃，「現場亂七八糟，這麼多志工來協助，你們這些高官都沒有能力分配一下嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他跟朋友靠著導航，前往重災區協助，與國軍弟兄、受災居民共9人合力清掃。他表示，滿地泥沙堆到小腿肚，光是清客廳就挖到快虛脫，「本來以為沒有很難，因為我本身也是做體力的工作，但沒想到真的很累，泥沙又硬又重。」

忙到下午才有人發麵包和飲料，本以為會有便當，結果卻落空，只有一些方便拿著就能嗑的食物，他與朋友甚至將自己帶來的食物，留給災民和國軍食用。忙到晚上6點多，原PO才搭火車離開，雖然忙一整天很累，但是看到全台民眾都來幫忙，內心很感動，也覺得很開心。

返家後，他從新聞得知，原來不是便當不足，而是物資遭卡關，志工團體無法將食材運進災區，氣得直批「原來不是便當不夠，是我們無能花蓮政府在搞事情」；他更指出，現場取水也相當不便，必須跑遠路才能領到，且一人僅能分得一瓶，「好像怕我們會多拿一樣，水是會壞掉嗎？你就不能放在巷口，讓大家自己去取嗎？」

讓他最無法接受的是，看到部分官員現身災區，卻僅是揮手打招呼，「出來謝票嗎？你們有那個時間不把現場處理好，人力分配好，物資分好，在那面走來走去，真的是讓人火大。」

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

貼文曝光，網友卻搖頭，「便當那個我覺得沒必要怪警察，主要是因為臺9線斷了，連假車太多，光復開始塞車，所以縣府管制193線只讓救災車輛和大型機具進出，志工和物資則從臺11進出，避免大型機具卡死」、「說真的滿腔熱血是很好，但你如果不是有組織的人民團體到災區，有可能會添亂」。

一名在光復支援的員警留言，「去過現場就知道裡面的路有多小條，光復市區裡的道路已經塞滿了機具設備，還有泥土跟志工，如果不交管連機具都沒辦法施工，一般民眾只看到為什麼不讓物資車進入？去光復的人車，誰不是來幫忙的，但是如果都放行，在裡面塞爆，對救災一樣沒幫，我們這幾天就是不斷被情勒，跟被罵交通管制是必要的措施，員警也只能聽縣府的指揮，針對第一線人員的攻擊大可不必。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Ryu拍片自責說謊！　女畫家「曝傷照」控訴遭毆打
人生陪伴自己最久的是誰？　答案感動逾萬網友「要好好珍惜」
味全龍吳俊杰落淚！家族群組中見求救片　急請假衝回太巴塱
快訊／第18具遺體　身分確認！
台灣「鏟子超人」韓國人哭暈！　讚嘆：台灣人公民意識令人佩服

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人生陪伴自己最久的是誰？　答案感動逾萬網友「要好好珍惜」

最美風景圖輯／「鏟子超人」持續挺進　大人小孩全出動

「護目鏡超人來了！」他扛1000支從台南出發　志工感動：很需要

135所大專有心理假　校方：申請不用證明「天數多會啟動關懷」

國5湧車潮「時速僅21公里」　下午11路段易壅塞

白飯車被攔阻　志工吃不到便當怒「官員在搞事」！員警曝無奈真相

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

帶女兒衝災區　美女律師一到就捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教

馬太鞍休閒農業區正常開放　業者悲嘆：10月觀光客訂單全遭取消

逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

人生陪伴自己最久的是誰？　答案感動逾萬網友「要好好珍惜」

最美風景圖輯／「鏟子超人」持續挺進　大人小孩全出動

「護目鏡超人來了！」他扛1000支從台南出發　志工感動：很需要

135所大專有心理假　校方：申請不用證明「天數多會啟動關懷」

國5湧車潮「時速僅21公里」　下午11路段易壅塞

白飯車被攔阻　志工吃不到便當怒「官員在搞事」！員警曝無奈真相

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

帶女兒衝災區　美女律師一到就捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教

馬太鞍休閒農業區正常開放　業者悲嘆：10月觀光客訂單全遭取消

逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

女遭多男「集體性侵」　地點就在教堂外

摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

朝中秋前復原為目標　顧立雄：將由跨區增援部隊赴災區行兵力輪替

《間諜家家酒》女兒回歸、《我英》邁完結　10月新番強檔看不完

才擺脫挪用鉅款嫌疑！　李荷妮「涉違法10年」接受警方調查中

17歲就少年白！《終極》五熊「懷孕後更白」近況照曝：以前是困擾

吳姍儒遭爆和《一字千金》無法溝通！　製作人出面說話「揭真實情況」

人生陪伴自己最久的是誰？　答案感動逾萬網友「要好好珍惜」

味全龍吳俊杰落淚！家族群組中見求救片　急請假衝回太巴塱

最美風景圖輯／「鏟子超人」持續挺進　大人小孩全出動

【彼此的英雄】光復志工買不到火車票　暖心站長開放無票進站！！

生活熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

今變天！　午後雨區擴大

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

明顯降溫！　估首波東北季風時間曝

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

護理師貼10字告示災區趴趴走　背影惹鼻酸

花蓮師轟沒看到國民黨的人　網嘆：救災別搞對立

慈濟衝花蓮救災「全日駐診、煮熱食」！網讚：世界第一

房屋被拆掉　花蓮阿公淚「什麼都沒了」！阿嬤暖心1句

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

孫生花蓮救災畫面曝光

今變天！　午後雨區擴大

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面