白飯車被攔阻　志工吃不到便當怒「官員在搞事」！員警曝無奈真相

▲大批志工前往支援。（圖，下同／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流遭泥水覆蓋，吸引大批志工前往支援。一名志工帶著簡單裝備趕赴現場，沒想到災情比新聞畫面更嚴重，志工雖然多但現場缺乏分工與引導，導致很多人閒置、效率低，現場發放的便當量很少，就連水都要到很遠的地方才能取得，讓他超傻眼。對此，有員警留言，透露物資運送卡關的原因。

原PO在Dcard發文，帶著挖土工具、雨鞋、水、麵包等等簡單裝備，就前往災區了，現場災情比新聞上看到的更嚴重，不過人力分配混亂，有許多等待清掃的房子，但很多志工都在閒晃，「現場亂七八糟，這麼多志工來協助，你們這些高官都沒有能力分配一下嗎？」

他跟朋友靠著導航，前往重災區協助，與國軍弟兄、受災居民共9人合力清掃。他表示，滿地泥沙堆到小腿肚，光是清客廳就挖到快虛脫，「本來以為沒有很難，因為我本身也是做體力的工作，但沒想到真的很累，泥沙又硬又重。」

忙到下午才有人發麵包和飲料，本以為會有便當，結果卻落空，只有一些方便拿著就能嗑的食物，他與朋友甚至將自己帶來的食物，留給災民和國軍食用。忙到晚上6點多，原PO才搭火車離開，雖然忙一整天很累，但是看到全台民眾都來幫忙，內心很感動，也覺得很開心。

返家後，他從新聞得知，原來不是便當不足，而是物資遭卡關，志工團體無法將食材運進災區，氣得直批「原來不是便當不夠，是我們無能花蓮政府在搞事情」；他更指出，現場取水也相當不便，必須跑遠路才能領到，且一人僅能分得一瓶，「好像怕我們會多拿一樣，水是會壞掉嗎？你就不能放在巷口，讓大家自己去取嗎？」

讓他最無法接受的是，看到部分官員現身災區，卻僅是揮手打招呼，「出來謝票嗎？你們有那個時間不把現場處理好，人力分配好，物資分好，在那面走來走去，真的是讓人火大。」

貼文曝光，網友卻搖頭，「便當那個我覺得沒必要怪警察，主要是因為臺9線斷了，連假車太多，光復開始塞車，所以縣府管制193線只讓救災車輛和大型機具進出，志工和物資則從臺11進出，避免大型機具卡死」、「說真的滿腔熱血是很好，但你如果不是有組織的人民團體到災區，有可能會添亂」。

一名在光復支援的員警留言，「去過現場就知道裡面的路有多小條，光復市區裡的道路已經塞滿了機具設備，還有泥土跟志工，如果不交管連機具都沒辦法施工，一般民眾只看到為什麼不讓物資車進入？去光復的人車，誰不是來幫忙的，但是如果都放行，在裡面塞爆，對救災一樣沒幫助，我們這幾天就是不斷被情勒，跟被罵交通管制是必要的措施，員警也只能聽縣府的指揮，針對第一線人員的攻擊大可不必。」