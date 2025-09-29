　
101歲摩門教領袖辭世！尼爾森「醫師變先知」　一生推動200座聖殿

記者閔文昱／綜合報導

全球約有超過1750萬名教徒的耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints，俗稱摩門教）宣布，其總會會長羅素．M．尼爾森（Russell M. Nelson）於美國時間28日晚間10時許在鹽湖城的住所安詳辭世，享壽101歲。他是該教會史上最年長的總會會長，自2018年接任第17任領袖以來，帶領教會推動全球化事工、信仰改革與眾多教義調整。

教會聲明指出，尼爾森總會會長任內走訪全球32個國家與美屬領地，宣布興建超過200座新聖殿（為後期聖徒教會最高等級宗教儀式場所，與一般對外開放的教堂不同），並多次強調「以基督為中心」的信仰實踐。他推動「以家為本、以教會為輔」的信仰生活模式，縮短主日聚會時間、改革探訪制度，並多次呼籲信徒「傾聽主的聲音」（Hear Him），深化個人啟示與靈性修行。

▲摩門教會總會會長尼爾森辭世　享壽101歲。（圖／達志影像／美聯社）

此外，尼爾森也積極與各宗教及社會團體對話，包括2019年拜會教宗方濟各，以及與美國民權組織NAACP共同推動種族和解與教育合作。

尼爾森生於1924年9月9日，是世界知名的心臟外科醫師，曾於1955年完成猶他州首例開心手術，醫學生涯累計執刀逾7000例。他在醫學界擔任多項要職，參與人工心肺機開發，並以「治癒心靈與身體」為終身使命。他曾表示，「真正的治癒力量來自上帝。」除醫療成就外，他通曉11種語言，並在教會服事中以溫和謙遜著稱。

尼爾森一生重視家庭與婚姻，與第一任妻子丹茲爾育有10名子女，後於2005年喪妻，2006年與現任妻子溫蒂再婚。他身後留下8名子女、57名孫輩及逾167名曾孫。教會表示，繼任人選將於葬禮後由「十二使徒定額組」選出。

