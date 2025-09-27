家家：花蓮救災「不用感謝政府」被炎上　姊姊紀曉君無奈發聲

▲家家。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

光復鄉災情嚴峻，各方全力投入救援。然而，女歌手家家在Threads發文「不用感謝政府」，引發軒然大波，姐姐紀曉君也忍不住發聲，疑似對妹妹的言論感到無奈。

▲家家失言被網友截圖。（圖／翻攝Threads）

家家26日於Threads表示：「不用感謝政府的任何回應！這是他們應該做的。」她強調民間團體才值得感謝，並呼籲每個人都能踴躍幫助他人。這段話引起數千名網友不滿，直批「太過分」，認為她忽視了政府在救災中的角色，貼文瞬間被灌爆。

在網友砲轟後，家家刪除原文並發表道歉聲明：「我有不當發言，向大家致歉。我是一個台灣的孩子，說錯了什麼，請原諒。」然而，網友普遍不買單，留言罵聲依舊不斷，顯示她的道歉並未平息這場風波。

▲紀曉君IG限動。（圖／翻攝IG／samingad168）

姐姐紀曉君則在Instagram限時動態透露心情，她提到「若是酒後執意行為，我怎麼救妳？為何要做後悔的事？」雖未具體提到家家，但時間點及語氣讓人聯想到此事，疑似暗指妹妹酒後失言。紀曉君的這番話，也讓整起事件更添話題性。

