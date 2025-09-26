左營總醫院建置新型模擬深潛訓練艙　國軍潛水醫學專長班結訓典禮



軍聞社／記者林庭暉高雄報導

國軍潛水醫學專長訓練班，今日於國軍左營總醫院舉行結訓典禮，由院長杜少將主持，肯定學員在為期4週的專長課程中努力學習，順利完成嚴格訓練，並授予結業證書與海軍潛醫榮譽徽，象徵承擔起維護潛水安全的重要使命。

典禮上午在國軍左營總醫院大禮堂舉行，全體學員在長官與師長的見證下，正式結業。杜院長致詞時表示，回顧這一個月以來的訓練與學習，感謝所有教官與學員的共同努力，後續將會持續提升教學內容、強化實務交流課程。杜院長也勉勵學員善用各項學習、進修資源，並且精進自身體質與心理素質，持續為國軍潛水安全及水下作業戰力貢獻心力。

杜院長指出，學員在完訓回到部隊後，在接觸實務操作時，若有遇到任何問題，都能夠在複訓時，將實務經驗帶回潛水醫學中心交流，持續成長精進。此外，因應國艦國造政策目標，以及國家對於潛水能量的支持，今年左營總醫院建置完成新型模擬深潛訓練艙與新訓練大樓，並且在各項不同專業領域，均有許多進修、專精管道，使得國軍潛水醫學能量在硬實力與軟實力均有所提升。

杜院長也勉勵學員，除了在工作學識、本職學能之外，也要強化身體與心理素質，運用在部隊的時間與資源持續成長。最後，杜院長也向在場所有教官、學員表達感謝，期許大家持續為國軍軍陣醫學的發展共同努力，再創新猷。

典禮結束後，杜院長親自主持結訓座談會，針對潛水醫學專長班學員多項意見回饋，共同討論與回覆，並且納入下一梯次班隊檢討精進的目標，期許打造更完善的國軍潛水醫學教學、訓練環境，成為維護國軍潛水安全的堅實後盾。