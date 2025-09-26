　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

▲關東軍。（圖／翻攝自大陸網站）

關東軍是日本陸軍裡戰鬥力最強的。（圖／翻攝自大陸網站）

作者／馬賽克

因為國家缺乏豐富資源，又多地震、颱風等自然天災，日本人向來有極強烈的憂患意識和生存危機感。1850年代明治維新開始之後，日本政府即全面整軍、大肆鼓吹擴張主義。儘管在1872年吞併琉球（今日之沖繩）、1895年因馬關條約迫使清廷割讓台灣、1910年兼併朝鮮，但他們仍然認為未來不足以養活一億人（1930年時，日本總人口為6445萬人）。

天然資源豐富的中國東北，遂成為他們鎖定的擴張目標。20世紀初，「滿蒙生命線論」成為日本前進滿蒙的核心理論之一。1927年7月25日，當時首相田中義一向昭和天皇獻呈秘密奏摺，提出名為「滿蒙積極政策」的建議，即後來著名的《田中奏摺》。

▲一群日本軍官在關東軍司令部前合影。（圖／翻攝自大陸網站）

一群日本軍官在關東軍司令部前合影。（圖／翻攝自大陸網站）

當中提出的總戰略是：「欲征服支那（中國），必先征服滿蒙。欲征服世界，必先征服支那。」1929年時，被譽為「天才軍事家」的關東軍作戰主任參謀石原莞爾，首度提出系統性的《關東軍滿蒙領有計劃》。

日本人劍指的滿蒙，是指內蒙古和滿洲。從清朝起，這兩地即因為皇室通婚、體制和施政合一，早已是「一家親」。但外蒙古因為隔著一個大戈壁沙漠，向來跟清廷不親近。外蒙古1921年獨立後，已被蘇聯控制，因此並非日本此一時期的佔領目標。1905年日本打贏日俄戰爭後，從俄國手中繼承了遼東半島的「關東州」（指位於山海關以東的旅順、大連租借地），並且在旅順成立關東都督府。▲關東軍的機械化部隊。（圖／翻攝自大陸網站）

關東軍的機械化部隊 。(圖／翻攝自大陸網站)

1919年，為因應時局變化，改都督府為「關東廳」。軍事方面，在關東都督府陸軍部基礎上，成立「關東軍司令部」。原本的「滿鐵守備隊」升級，變身為關東軍。作為侵略中國的急先鋒，這支軍隊是日本陸軍裡裝備最好、戰鬥力最強的，有「日軍之花」美名。轄下編有31個步兵師團、11個步兵和坦克旅團，1個敢死隊旅團和2個航空軍，兵力最高峰時達120萬人！

關東軍在「前進滿蒙」計畫中扮演了最關鍵角色。他們至少完成了以下四件大事：炸死張作霖、發動「九一八事變」、扶植溥儀成立滿洲國、秘密成立在活人身上進行細菌實驗的「731部隊」。

▲河本大作與皇姑屯事件。（圖／公共版權照片）

一手策畫「皇姑屯事件」的陸軍大佐河本大作。(圖／公共版權照片)

關東軍原本是跟「奉系」（瀋陽）軍閥張作霖合作的，希望透過他獲得在南滿的種種經濟和政治上的利益，但張作霖並未充分配合，引發關東軍的不滿。時任關東軍司令部高級參謀的河本大作，認為張作霖是「滿蒙生命線」的障礙。當時適逢「奉軍」被北伐軍擊敗，張作霖乘坐專列從北京返回奉天；河本斷然自作主張謀畫刺殺。

1928年6月4日凌晨，專列經過京奉鐵路與南滿鐵路交叉處的皇姑屯站三孔橋時，關東軍引爆預先埋下的炸藥，炸毀專列，張作霖重傷不治身亡。史稱「皇姑屯事件」。此一事件也為日後關東軍發動「九一八事變」拉開了帷幕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

閱之海筆記／滿洲國之花：女間諜川島芳子的失身之謎

大谷翔平談「先發投手責任」：就算狀況不佳也要投　仍飆163火球

閱之海筆記／漢奸之謎！抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

閱之海筆記／恥辱之街？日本「赤線地帶」的賣春風景

閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

閱之海筆記／菊花與劍？充滿矛盾的日本性文化

閱之海筆記／專業一點很難嗎？談《日本電影百年史》

閱之海筆記／迷魂記：伊藤詩織性侵案與日本之「恥」

美FDA緊急授權Novavax新冠疫苗　適用對象18歲以上族群

閱之海筆記／禁室培慾真實版：「籠鳥案」透露的性意涵

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

【救出後還抱緊緊】搜救30小時！ 特搜員暖聲安慰哭喊孩童：媽媽馬上出來了

名家熱門新聞

關東軍大進擊：前進滿蒙！

富二代肇事傷人父母欲蓋彌彰

絹絲鳥兒飛了　栩栩如生的工筆畫

藥品GMP、食品GMP　傻傻搞不清楚

滿洲國女間諜：川島芳子的失身之謎

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

小兒生殖器6種好發疾病

認不出自己…日女大生奇蹟相似率

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

台南永樂燒肉飯‧木炭燒烤滋味

村上無緣諾貝爾，因挪威的森林太色？

更多熱門

相關新聞

魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

日本此役收穫甚豐，從俄國手中繼承了「旅大租借地」以及對南滿鐵路經營權。俄人把「旅大租借地」稱為「關東州」(意指在山海關以東)。日本沿用此一名稱，成立關東都督府，下設民政部與陸軍部。同時為保護南滿鐵路權益，成立「滿鐵守備隊」，另有一個帥團駐守南滿，兩者都歸關東都督指揮。

瀋陽「09：18」空襲警報大響全城鳴笛 14聲警鐘構「14年抗戰」史觀

瀋陽「09：18」空襲警報大響全城鳴笛 14聲警鐘構「14年抗戰」史觀

滿洲國女間諜：川島芳子的失身之謎

滿洲國女間諜：川島芳子的失身之謎

抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

蘇聯有多可怕？諾門罕戰役與日本投降

蘇聯有多可怕？諾門罕戰役與日本投降

關鍵字：

關東軍征服滿蒙田中奏摺日河本大作皇姑屯事件閱之海筆記

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

最不尊重別人的三大星座！

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面