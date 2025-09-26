閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

▲關東軍是日本陸軍裡戰鬥力最強的。（圖／翻攝自大陸網站）

作者／馬賽克

因為國家缺乏豐富資源，又多地震、颱風等自然天災，日本人向來有極強烈的憂患意識和生存危機感。1850年代明治維新開始之後，日本政府即全面整軍、大肆鼓吹擴張主義。儘管在1872年吞併琉球（今日之沖繩）、1895年因馬關條約迫使清廷割讓台灣、1910年兼併朝鮮，但他們仍然認為未來不足以養活一億人（1930年時，日本總人口為6445萬人）。

天然資源豐富的中國東北，遂成為他們鎖定的擴張目標。20世紀初，「滿蒙生命線論」成為日本前進滿蒙的核心理論之一。1927年7月25日，當時首相田中義一向昭和天皇獻呈秘密奏摺，提出名為「滿蒙積極政策」的建議，即後來著名的《田中奏摺》。

▲一群日本軍官在關東軍司令部前合影。（圖／翻攝自大陸網站）

當中提出的總戰略是：「欲征服支那（中國），必先征服滿蒙。欲征服世界，必先征服支那。」1929年時，被譽為「天才軍事家」的關東軍作戰主任參謀石原莞爾，首度提出系統性的《關東軍滿蒙領有計劃》。

日本人劍指的滿蒙，是指內蒙古和滿洲。從清朝起，這兩地即因為皇室通婚、體制和施政合一，早已是「一家親」。但外蒙古因為隔著一個大戈壁沙漠，向來跟清廷不親近。外蒙古1921年獨立後，已被蘇聯控制，因此並非日本此一時期的佔領目標。1905年日本打贏日俄戰爭後，從俄國手中繼承了遼東半島的「關東州」（指位於山海關以東的旅順、大連租借地），並且在旅順成立關東都督府。

▲關東軍的機械化部隊 。(圖／翻攝自大陸網站)

1919年，為因應時局變化，改都督府為「關東廳」。軍事方面，在關東都督府陸軍部基礎上，成立「關東軍司令部」。原本的「滿鐵守備隊」升級，變身為關東軍。作為侵略中國的急先鋒，這支軍隊是日本陸軍裡裝備最好、戰鬥力最強的，有「日軍之花」美名。轄下編有31個步兵師團、11個步兵和坦克旅團，1個敢死隊旅團和2個航空軍，兵力最高峰時達120萬人！

關東軍在「前進滿蒙」計畫中扮演了最關鍵角色。他們至少完成了以下四件大事：炸死張作霖、發動「九一八事變」、扶植溥儀成立滿洲國、秘密成立在活人身上進行細菌實驗的「731部隊」。

▲一手策畫「皇姑屯事件」的陸軍大佐河本大作。(圖／公共版權照片)

關東軍原本是跟「奉系」（瀋陽）軍閥張作霖合作的，希望透過他獲得在南滿的種種經濟和政治上的利益，但張作霖並未充分配合，引發關東軍的不滿。時任關東軍司令部高級參謀的河本大作，認為張作霖是「滿蒙生命線」的障礙。當時適逢「奉軍」被北伐軍擊敗，張作霖乘坐專列從北京返回奉天；河本斷然自作主張謀畫刺殺。

1928年6月4日凌晨，專列經過京奉鐵路與南滿鐵路交叉處的皇姑屯站三孔橋時，關東軍引爆預先埋下的炸藥，炸毀專列，張作霖重傷不治身亡。史稱「皇姑屯事件」。此一事件也為日後關東軍發動「九一八事變」拉開了帷幕。