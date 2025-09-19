閱之海筆記／魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

▲一群日本軍官在關東軍司令部前合影。（圖／翻攝自大陸網站）

作者／馬賽克

最初，我只知道「關東煮」。後來，又知道日本有所謂關東、關西這兩個地理名詞。再後來，又曉得了「關東軍」這個詞。我當時想：大概是指從關東地區過去的軍隊吧？然而最終才發現，自己當時是多麼的無知！

查找之後才知道，關東和關西的劃分，是以過去的「關所」為界。古代日本設立關所（關卡），是為了防衛和收稅。7世紀後期，日本在連結東京、京都、大阪的通道上，設立了多個關所。「關東」是指通路上的三大關卡：鈴鹿關、不破關、愛發關以東的地區。「關西」的名稱始於平安時代，主要是指逢坂關（今日滋賀縣）以西的地區。

▲1934年時位於旅順的關東軍司令部。（圖／公共版權照片）

江戶時代，直轄關所一度多達50多個。但此一制度在明治元年（1868年）時已全部廢除。在普遍認知上，關東地區是指以東京都為中心，包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣等7縣。而關西地區則以京都、大阪為中心，包含大阪府、京都府、奈良縣、兵庫縣等6府縣。至於關東軍，則完全是另一回事。

關東軍的緣起，可追溯到1894年的甲午戰爭。多數人都知道，甲午之戰清廷戰敗，割讓了包括台灣等多個地方，當中還包遼東半島。然而西方列強不願讓日本獲得如此龐大的利益，於是發生俄、法、德「三國干涉還遼事件」。在壓力下，日本同意讓清廷以3000萬兩白銀「贖回」遼東半島。

▲日俄戰爭讓日本獲得巨大利益 。（圖／翻攝自大陸網站）

參與此一外交事件的西方國家都獲得相當的利益。當中獲益最大的是俄國。除了跟李鴻章簽訂雙方聯手抗日的《中俄密約》之外，更在1898年簽署了《旅大租地條約》：讓俄國租下旅順與大連兩個港口，遂行其向遠東擴張的野心。

然而，日本不甘損失，發動「日俄戰爭」。1904年2月9日，日本海軍襲擊了駐旅順港的俄國太平洋艦隊；陸軍則從朝鮮入侵滿洲，並於1905年1月攻下旅順、3月攻佔奉天（瀋陽）。5月時，日本海軍在對馬海峽擊潰遠道而來的俄國波羅的海艦隊。最終雙方簽訂《樸茨茅斯條約》。

▲一支關東軍部隊的合影。(圖／翻攝自大陸網站)

日本此役收穫甚豐，從俄國手中繼承了「旅大租借地」以及南滿鐵路的經營權。俄人把「旅大租借地」稱為「關東州」，意指在山海關以東的「州」。日本沿用此一名稱，成立關東都督府，下設民政部與陸軍部。同時為保護南滿鐵路權益，成立「滿鐵守備隊」，另有一個師團駐守南滿，兩者都歸關東都督指揮。

1917年俄國大革命發生後，日本擔心時局不穩，於1919年改都督府為管轄關東州、滿鐵附屬地區的公務機關「關東廳」。同年，在關東都督府陸軍部基礎上，在旅順成立關東軍司令部。滿鐵守備隊獲得升級，被命名為關東軍，下轄1個陸軍師、6個獨立守備營、旅順重炮營和憲兵隊。這支軍隊日後成為侵略中國急先鋒，「九一八事變」，就是關東軍的「傑作」！