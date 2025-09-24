「歸功這1群人」阿公阿嬤逃過一劫　東部人嘆：傷亡恐怕更多人

網搜小組／劉維榛報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，初步統計已有14人罹難、18人受傷。洪災中許多長輩能獲救，關鍵是地方長照服務據點，照服員在洪水第一波湧來前，趕緊通知或帶著阿公阿嬤避難，搶下寶貴時間。不過，仍有部分老人家來不及逃生喪命。原PO感慨，若沒有長照服務站，這次傷亡恐怕更嚴重。

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心記者攝）



一名網友在Threads表示，透過東部鄉親回報，這次馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重洪災，許多長輩能夠順利脫險，其實要歸功於地方的長照服務據點。

東部鄉親指出，第一波溢流來襲前，他們就緊急通知平常照顧的阿公、阿嬤要快點避難，令人遺憾的是，仍有一些長輩來不及逃生，最後淹在一樓喪命。

對此，原PO也感慨直言，鄉下地區若完全沒有長照服務站，這次災難的死亡人數恐怕還會更高。最重要的是，這些人平時默默無聞，但這次卻成了最重要的救援力量。

消息曝光後，網友也紛紛感動暖喊，「服務站真的超辛苦的，什麼都要做、什麼都要會，而且認識每一個人、知道大家的狀態和困境，但是得到的資源好少好少」、「長照據點真的很難做，要很有熱情才做得下去」、「感謝長照據點，在急難時刻伸出援手」、「祈禱大家平安，也感謝長照服務據點」。

▼市區街頭一片狼藉，滿是污泥。（圖／記者李毓康攝）

