「歸功這1群人」阿公阿嬤逃過一劫　東部人嘆：傷亡恐怕更多人

網搜小組／劉維榛報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，初步統計已有14人罹難、18人受傷。洪災中許多長輩能獲救，關鍵是地方長照服務據點，照服員在洪水第一波湧來前，趕緊通知或帶著阿公阿嬤避難，搶下寶貴時間。不過，仍有部分老人家來不及逃生喪命。原PO感慨，若沒有長照服務站，這次傷亡恐怕更嚴重。

▲▼ 花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心記者攝）

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心記者攝）

一名網友在Threads表示，透過東部鄉親回報，這次馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重洪災，許多長輩能夠順利脫險，其實要歸功於地方的長照服務據點。

東部鄉親指出，第一波溢流來襲前，他們就緊急通知平常照顧的阿公、阿嬤要快點避難，令人遺憾的是，仍有一些長輩來不及逃生，最後淹在一樓喪命。

對此，原PO也感慨直言，鄉下地區若完全沒有長照服務站，這次災難的死亡人數恐怕還會更高。最重要的是，這些人平時默默無聞，但這次卻成了最重要的救援力量。

消息曝光後，網友也紛紛感動暖喊，「服務站真的超辛苦的，什麼都要做、什麼都要會，而且認識每一個人、知道大家的狀態和困境，但是得到的資源好少好少」、「長照據點真的很難做，要很有熱情才做得下去」、「感謝長照據點，在急難時刻伸出援手」、「祈禱大家平安，也感謝長照服務據點」。

▼市區街頭一片狼藉，滿是污泥。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥 。（圖／記者李毓康攝）

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

