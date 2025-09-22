樺加沙掀11級陣風！59貨輪滯留金門外海　海巡署回應了

▲樺加沙強颱來襲風勢強勁，海巡嚴密監控金門滯留貨輪。（圖／記者林名揚翻攝／下同）

記者林名揚、趙蔡州／金門報導

中央氣象局22日持續發布強烈颱風樺加沙海上、陸上颱風警報，目前金門雖未列入警戒區域，但最大風力級數已達8至9級、陣風達到11級，為避免金門海域滯留商貨輪因惡劣海象發生擱淺等意外，海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區機先防處自颱風警報發布起，即持續以雷達嚴密監控海上船舶動態，並同步通報金門航政主管機關及港務處，由主管機關透過信文訊息廣播，要求滯留船隻遠離岸際。

由於金門料羅至大帽山南方海域為商貨輪航道，截至22日晚間6點30分，第十二巡防區雷達監控計有59艘商貨輪於海域避風滯留，其中中國籍56艘，外國籍3艘，第十二巡防區已依規定通報金門港務處及航港局中部航務中心金門辦事處等單位，請其利用無線電推播勸離無故滯留船舶，航政機關亦表示已陸續接獲相關船舶通報，渠等因無法停泊於廈門錨泊區，故於該海域申請緊急避風滯留；由於目前金門海域已達8至9級、陣風達11級，海巡單位嚴密監控未獲申請許可之錨泊貨輪，一旦海象許可，將立即派遣巡防艇驅離及取締。

金馬澎分署表示，颱風期間商貨輪任意滯留外海，極易發生船舶擱淺等海難危安事故，海巡署除呼籲商貨輪及相關代理行應向主管機關完備錨泊申請作業外，並將綜合考量海象狀況及人道精神，適時針對違規滯留船舶執行驅離及取締工作，以維護海域安全。