　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

▲▼便當會後，行政院發言人李慧芝、民進黨立委張雅琳、范雲出面轉述。（圖／記者詹詠淇攝）

▲便當會後，行政院發言人李慧芝、民進黨立委張雅琳、范雲出面轉述。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院新會期已開議，行政院長卓榮泰今（22日）邀請財政、教育及文化委員會的綠委便當會，共有8名綠委出席。身兼立院民進黨團副幹事長的綠委范雲會後轉述指出，今主要交流新會期優先法案以及《財劃法》遇到的困境。針對綠委擔心弱勢權益是否受《財劃法》影響而減少，行政院發言人李慧芝也掛保證強調，中央大筆財源被釋出後，中央對弱勢、社會的補助並沒有減少。

行政院長卓榮泰今日邀財政、教育及文化委員會的執政黨立委便當會。出席委員包括：教文委員會的林宜瑾、吳沛憶、陳秀寶、郭昱晴、范雲、伍麗華、張雅琳以及財政委員會的李坤城。行政院出席者則包括卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄、發言人李慧芝以及相關政委。

身兼立院民進黨團副幹事長的綠委范雲會後轉述指出，今日主要交流兩個議題，第一個是新會期優先法案，第二個就是目前《財政收支劃分法》遇到的困境，「錢走了，事情並沒有走，怎麼解決和面對」。

優先法案部分，范雲表示，同賴總統講過很多次，就是青年優先、弱勢優先。目前有《青年基本法》草案、《身心障礙者權益保障法》、《社會救助法》、《職業災害勞工保護法》以及《人工智慧基本法》（AI基本法）草案，希望新會期有機會成為優先法案。

《財政收支劃分法》部分，范雲說明，跟之前行政立法交流一樣，如何面對許多縣市有不公平的水平分配問題，以及中央的錢被地方移走後，事情並未移走，委員們都提供非常多意見。

李慧芝補充，總共有4場便當會，每場都告訴委員們優先法案部分，也請委員可就優先法案探討，如對哪些法案更有想法，今日教文委員會委員們對青年和弱勢法案就特別注重。《財政收支劃分法》部分，則是因為造成南北城鄉差距擴大，且中央錢大規模釋出後，地方應負起地方自治責任，這部分其實委員們也都能夠理解。

此外，媒體關心，上周民進黨團幹事長、綠委鍾佳濱有提到，地方選區的委員希望政院多著墨些「接地氣」的法案，今日會議上委員們還關心哪些法案？范雲說，教文吳沛憶、林宜瑾和陳秀寶是區域立委，都非常關心教育分工，如何讓每個學童都被照顧到，且弱勢權益絕對不能因《財劃法》劃分而有任何一分減少，她們也都提出建議與想法。

李慧芝則強調，中央大筆財源被釋出後，中央對弱勢、社會的補助並沒有減少，這部分今日也向委員們清楚說明。李慧芝補充，財委會部分，李坤城則關心虛擬資產議題。

身兼立院民進黨團副書記長的張雅琳也說，這個會期是預算會期，希望無論哪一黨派的立委都能以民生為重來好好審查預算，不要再發生像今年的總預算之亂，造成許多民眾及行政工作的困擾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部致謝：持續提升國防能力

高雄市府代清馬頭山2800噸廢棄物　柯志恩批：地方治理失能縮影

台灣人在英國被攻擊！司機乘客全冷眼　外交部出手了

再槓釋昭慧！他列5大點反轟高薪法師：道德綁架製造新的分裂

中央依《財劃法》減營養午餐補助　蔣萬安：事權未清不該恣意砍

雙城論壇緩辦有內幕？傳拒見王滬寧　蔣萬安批放話：太會編故事

2028韓國瑜、盧秀燕相爭？　郝龍斌：建立民主機制產生總統人選

又是你！苗栗縣長鍾東錦第二度財產申報不實　遭開罰72萬

批普發1萬增拒領是情勒綠支持者　羅智強：有腦的人都知道多此一舉

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部致謝：持續提升國防能力

高雄市府代清馬頭山2800噸廢棄物　柯志恩批：地方治理失能縮影

台灣人在英國被攻擊！司機乘客全冷眼　外交部出手了

再槓釋昭慧！他列5大點反轟高薪法師：道德綁架製造新的分裂

中央依《財劃法》減營養午餐補助　蔣萬安：事權未清不該恣意砍

雙城論壇緩辦有內幕？傳拒見王滬寧　蔣萬安批放話：太會編故事

2028韓國瑜、盧秀燕相爭？　郝龍斌：建立民主機制產生總統人選

又是你！苗栗縣長鍾東錦第二度財產申報不實　遭開罰72萬

批普發1萬增拒領是情勒綠支持者　羅智強：有腦的人都知道多此一舉

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

【啊你怎麼沒下車？】爸爸上國道才發現忘載兒去學校

政治熱門新聞

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

又是你！鍾東錦財產申報二度不實　遭開罰72萬

卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

普發1萬設「拒領選項」？　吳思瑤批擾民：多此一舉！

反對三重果菜市場強遷蘆洲！　林淑芬率議員里長赴內政部抗議

普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

郝龍斌髮夾彎！　「批柯變挺柯」被質疑

嘆普發1萬卓榮泰陷「父子騎驢困境」　游盈隆：已錯失請辭最好時機

雙演習整備台灣　29頁安全指引「小橘書」曝光

快訊／證實1成功嶺役男擊發步槍致臉部受傷　陸軍：正手術搶救中

鍾東錦喊話賴清德「別一下子讓苗栗進步太快」　議員籲債務協商

更多熱門

相關新聞

政院研議普發1萬可「不領取」　綠委：應考量行政成本、作業時間

政院研議普發1萬可「不領取」　綠委：應考量行政成本、作業時間

行政院長卓榮泰19日接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師，針對普發現金1萬元政策，釋昭慧提議新增現金登記網站新增「不領取」選項的可行性，讓民眾多一種選擇，行政院也表示請財政部研議。對此，綠委林俊憲今（20日）表示，如果會增加行政成本、行政作業上的時間，需不需要再多一個「我就是不要領」選項？就見仁見智再考量，只是行政院要盡速決定，趕快公布大原則，正反都會有人支持。

行政院：電價調漲後仍低於日、韓

行政院：電價調漲後仍低於日、韓

卓榮泰：研議增設普發現金不領取選項

卓榮泰：研議增設普發現金不領取選項

便當會立委關心財劃法　行政院：處理可長可久的全盤版本

便當會立委關心財劃法　行政院：處理可長可久的全盤版本

卓榮泰今與立委便當會　行政院：30項優先法案盼立法院幫忙

卓榮泰今與立委便當會　行政院：30項優先法案盼立法院幫忙

關鍵字：

范雲便當會張雅琳李慧芝卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面