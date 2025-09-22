卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

▲便當會後，行政院發言人李慧芝、民進黨立委張雅琳、范雲出面轉述。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院新會期已開議，行政院長卓榮泰今（22日）邀請財政、教育及文化委員會的綠委便當會，共有8名綠委出席。身兼立院民進黨團副幹事長的綠委范雲會後轉述指出，今主要交流新會期優先法案以及《財劃法》遇到的困境。針對綠委擔心弱勢權益是否受《財劃法》影響而減少，行政院發言人李慧芝也掛保證強調，中央大筆財源被釋出後，中央對弱勢、社會的補助並沒有減少。

行政院長卓榮泰今日邀財政、教育及文化委員會的執政黨立委便當會。出席委員包括：教文委員會的林宜瑾、吳沛憶、陳秀寶、郭昱晴、范雲、伍麗華、張雅琳以及財政委員會的李坤城。行政院出席者則包括卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄、發言人李慧芝以及相關政委。

身兼立院民進黨團副幹事長的綠委范雲會後轉述指出，今日主要交流兩個議題，第一個是新會期優先法案，第二個就是目前《財政收支劃分法》遇到的困境，「錢走了，事情並沒有走，怎麼解決和面對」。

優先法案部分，范雲表示，同賴總統講過很多次，就是青年優先、弱勢優先。目前有《青年基本法》草案、《身心障礙者權益保障法》、《社會救助法》、《職業災害勞工保護法》以及《人工智慧基本法》（AI基本法）草案，希望新會期有機會成為優先法案。

《財政收支劃分法》部分，范雲說明，跟之前行政立法交流一樣，如何面對許多縣市有不公平的水平分配問題，以及中央的錢被地方移走後，事情並未移走，委員們都提供非常多意見。

李慧芝補充，總共有4場便當會，每場都告訴委員們優先法案部分，也請委員可就優先法案探討，如對哪些法案更有想法，今日教文委員會委員們對青年和弱勢法案就特別注重。《財政收支劃分法》部分，則是因為造成南北城鄉差距擴大，且中央錢大規模釋出後，地方應負起地方自治責任，這部分其實委員們也都能夠理解。

此外，媒體關心，上周民進黨團幹事長、綠委鍾佳濱有提到，地方選區的委員希望政院多著墨些「接地氣」的法案，今日會議上委員們還關心哪些法案？范雲說，教文吳沛憶、林宜瑾和陳秀寶是區域立委，都非常關心教育分工，如何讓每個學童都被照顧到，且弱勢權益絕對不能因《財劃法》劃分而有任何一分減少，她們也都提出建議與想法。

李慧芝則強調，中央大筆財源被釋出後，中央對弱勢、社會的補助並沒有減少，這部分今日也向委員們清楚說明。李慧芝補充，財委會部分，李坤城則關心虛擬資產議題。

身兼立院民進黨團副書記長的張雅琳也說，這個會期是預算會期，希望無論哪一黨派的立委都能以民生為重來好好審查預算，不要再發生像今年的總預算之亂，造成許多民眾及行政工作的困擾。