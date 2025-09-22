　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

少年離奇墜谷亡！　好友悲痛「突然收到他訊息」：撐不下去了

▲▼少年離奇墜谷亡！　好友悲痛「突然收到他訊息」：我撐不下去了。（圖／翻攝臉書）

▲傑伊離奇墜下24公尺峽谷喪命。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

英國19歲少年傑伊（Jay Slater）在西班牙特內里費島（Tenerife）離奇墜谷身亡，生前曾透過Snapchat告訴朋友「我撐不下去了」，但這封訊息直到他死後才送出，讓親友更加悲痛。

即將播出的紀錄片《傑伊．史萊特失蹤案》（The Disappearance of Jay Slater）披露，傑伊母親黛比（Debbie Duncan）取回兒子手機後登入Snapchat帳號，使得原本未成功發送的訊息終於傳了出去，把兒子朋友嚇了一跳，立刻打電話過來求證，並且告知訊息內容。

黛比含淚提到，傑伊在最後一封訊息中告訴朋友，「聽著，我覺得我撐不下去了」，「他彷彿知道自己無法成功脫困。」

去年6月，傑伊前往特內里費島參加NRG音樂節（NRG music festival），在當地夜店狂歡後，跟著2名剛結識的男子前往距離48公里外的山區民宿，隔天早晨試圖徒步返回自己的住處時，離奇失蹤。

監視器畫面顯示，傑伊最後一次被目擊，是當天凌晨3時許出現在夜店內，但在歷經長達1個月的大規模搜索之後，他被發現陳屍在天諾國家公園（Teno National Park）的胡安·洛佩斯峽谷（Juan Lopez ravine）。

調查顯示，傑伊生前不幸從24公尺高的峭壁墜落身亡，但他為何決定隻身離開民宿，以及墜入峽谷的過程，依然是一個謎團。

黛比透露，兒子發生意外當晚手機出現大量通訊紀錄，包括大約70通的電話，最後一通22秒通話是在上午8時50分打給朋友露西（Lucy Law），告訴對方手機電量只剩1%，並且感覺自己快要死去之後斷線，而對方則在上午9時4分報警求援。

驗屍官詹姆斯（James Adeley）裁定傑伊死因為意外，沒有證據顯示第三方涉入。但英國內政部病理學家理察（Richard Shepherd）發現他的顱骨大面積骨折，「造成瞬間失去意識並幾乎立即死亡。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」
時速90！4少年慘死「全未繫安全帶」　800m絕命路線曝
台北明有望颱風假？樺加沙「風雨再增強」　北市府這樣說
台股飆漲！專家喊「沒有敗象」　但要小心3件事
快訊／樺加沙將達巔峰！　3地嚴防豪雨
快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天
一行人喝4瓶酒！倖存15歲少年借車找友幫開　高速撞工地4死
雙城論壇突喊卡！　陸委會也意外：今天本要發證了
LIVE／樺加沙還在增強　氣象署最新說明
隋棠拒繳9個月管理費「反制管委會」　律師看：有風險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吞劍第一視角曝光！　46公分刀刃「一路滑入食道」太驚人

不甩川普！塔利班嗆「寸土不讓」：歸還巴格蘭空軍基地絕無可能

普丁狠開鍘愛將！進攻失利「害3個營全滅」　英雄將軍被拔官

科技業恐慌！H-1B簽證漲300萬　海外工程師急返美「機票噴24萬」

少年離奇墜谷亡！　好友悲痛「突然收到他訊息」：撐不下去了

川普警告：俄若加劇情勢　美會保衛波蘭和波羅的海國家

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單　梅鐸、甲骨文、戴爾在列

快艇運1000kg古柯鹼！美戰機出動　多明尼加外海空襲摧毀

你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷　症狀曝：離開韓國就崩潰

「超級颱風」樺加沙強襲！風速飆破時速200km　菲2700人撤離

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

吞劍第一視角曝光！　46公分刀刃「一路滑入食道」太驚人

不甩川普！塔利班嗆「寸土不讓」：歸還巴格蘭空軍基地絕無可能

普丁狠開鍘愛將！進攻失利「害3個營全滅」　英雄將軍被拔官

科技業恐慌！H-1B簽證漲300萬　海外工程師急返美「機票噴24萬」

少年離奇墜谷亡！　好友悲痛「突然收到他訊息」：撐不下去了

川普警告：俄若加劇情勢　美會保衛波蘭和波羅的海國家

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單　梅鐸、甲骨文、戴爾在列

快艇運1000kg古柯鹼！美戰機出動　多明尼加外海空襲摧毀

你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷　症狀曝：離開韓國就崩潰

「超級颱風」樺加沙強襲！風速飆破時速200km　菲2700人撤離

馬偕醫專控員工「拿補助讀碩士落跑」　討31萬違約金結果出爐

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

台灣鮮乳創意料理登場　總統府副秘書長何志偉與郭書瑤共推在地好味道

史上最小出道歌手是她！　金曲樂團獻「超狂豪禮」寵翻

投資客不玩了！　房市短期交易占比剩13.8%創低

台中人氣早午餐「於光」熄燈　結束11年開業時光

新竹4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

國際熱門新聞

畢業生投6000份履歷　連麥當勞也不要

超級颱風樺加沙強襲　菲2700人撤離

英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

納坦雅胡：建巴勒斯坦國威脅以色列生存

李在明：韓恐因美投資　再陷金融危機

吃牛排突然昏倒　男被店員拖到街上慘死

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾

英國承認巴勒斯坦　聲明全文曝

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

川普才剛跟習通話　美國會團就來北京了

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

更多熱門

相關新聞

彰濱海堤驚見「白色腳掌」　疑為失蹤56天男

彰濱海堤驚見「白色腳掌」　疑為失蹤56天男

彰化縣線西鄉今（20）日接近11點多，有遊客在彰濱工業區西三路外的堤防撿貝殼時，竟在消波塊中發現一隻疑似人體的白色腳掌，嚇得立即報警。海巡及警消人員趕抵現場後，確認遺體為男性，但整個人卡在消波塊中，由於當地一名74歲汪姓阿伯已失蹤長達56天，家屬與議員接獲消息後已緊急趕往現場，警消則想辦法將遺體拉上岸。

男失聯多日　屏東警鷹眼即時尋回

男失聯多日　屏東警鷹眼即時尋回

嘉義男忘了機車停哪　警回推前晚用餐處秒尋獲

嘉義男忘了機車停哪　警回推前晚用餐處秒尋獲

陸貨車司機搞丟13塊銀磚「價值上百萬」ㄒ急尋懸賞每塊2萬人民幣

陸貨車司機搞丟13塊銀磚「價值上百萬」ㄒ急尋懸賞每塊2萬人民幣

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

關鍵字：

失蹤墜谷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

畢業生投6000份履歷　連麥當勞也不要

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面