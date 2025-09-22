少年離奇墜谷亡！　好友悲痛「突然收到他訊息」：撐不下去了

▲傑伊離奇墜下24公尺峽谷喪命。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

英國19歲少年傑伊（Jay Slater）在西班牙特內里費島（Tenerife）離奇墜谷身亡，生前曾透過Snapchat告訴朋友「我撐不下去了」，但這封訊息直到他死後才送出，讓親友更加悲痛。

即將播出的紀錄片《傑伊．史萊特失蹤案》（The Disappearance of Jay Slater）披露，傑伊母親黛比（Debbie Duncan）取回兒子手機後登入Snapchat帳號，使得原本未成功發送的訊息終於傳了出去，把兒子朋友嚇了一跳，立刻打電話過來求證，並且告知訊息內容。

黛比含淚提到，傑伊在最後一封訊息中告訴朋友，「聽著，我覺得我撐不下去了」，「他彷彿知道自己無法成功脫困。」

去年6月，傑伊前往特內里費島參加NRG音樂節（NRG music festival），在當地夜店狂歡後，跟著2名剛結識的男子前往距離48公里外的山區民宿，隔天早晨試圖徒步返回自己的住處時，離奇失蹤。

監視器畫面顯示，傑伊最後一次被目擊，是當天凌晨3時許出現在夜店內，但在歷經長達1個月的大規模搜索之後，他被發現陳屍在天諾國家公園（Teno National Park）的胡安·洛佩斯峽谷（Juan Lopez ravine）。

調查顯示，傑伊生前不幸從24公尺高的峭壁墜落身亡，但他為何決定隻身離開民宿，以及墜入峽谷的過程，依然是一個謎團。

黛比透露，兒子發生意外當晚手機出現大量通訊紀錄，包括大約70通的電話，最後一通22秒通話是在上午8時50分打給朋友露西（Lucy Law），告訴對方手機電量只剩1%，並且感覺自己快要死去之後斷線，而對方則在上午9時4分報警求援。

驗屍官詹姆斯（James Adeley）裁定傑伊死因為意外，沒有證據顯示第三方涉入。但英國內政部病理學家理察（Richard Shepherd）發現他的顱骨大面積骨折，「造成瞬間失去意識並幾乎立即死亡。」